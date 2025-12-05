El Salud, ante la huelga de médicos de la próxima semana: "Nos preocupa mucho"
El sistema sanitario aragonés ofrecerá "servicios mínimos" del 9 al 12 de diciembre, que son los días que durarán estos paros
La gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha manifestado su "preocupación" en la mañana de este viernes ante la huelga de médicos que va a afectar a todo el sector sanitario en España y que coincide con otra convocada a nivel autonómico en Aragón. El motivo principal de su inquietud es por las fechas elegidas para llevar a cabo estos paros, del 9 al 12 de diciembre, justo después del puente de la Constitución.
Los principales motivos de la huelga autonómica, anunciada en el día de ayer por los sindicatos de médicos en Aragón (Fasamet y Cesm), es el reclamo mejoras laborales y retributivas a cargo de la DGA, entre otras cosas, un aumento del precio a la hora de la guardia.
Castillo ha incidido en que "respetan el derecho a huelga de todos sus trabajadores", pero deja de mostrarse "muy preocupada" por coincidir con la vuelta de un puente estando en un nivel II de epidemia en dos provincias de la comunidad autónoma: Zaragoza y Huesca. Además de que, por supuesto, se van a habilitar unos "servicios mínimos" durante el periodo de tiempo marcado.
En cuanto a este virus gripal, la gerente del Salud ha reafirmado la "tendencia al alta" que se va a seguir viviendo a lo largo de este inicio de diciembre. "Seguimos en el mismo nivel y se prevé alcanzar un pico más alto de incidencia", subraya.
