Tres cavas de Aragón vuelven a situarse entre los 50 mejores espumosos del mundo

Los cavas Reyes de Aragón, elaborados por Bodegas Langa en Calatayud, han sido nuevamente reconocidos a nivel internacional al ser incluidos entre los 50 mejores espumosos del mundo según la prestigiosa publicación “50 Great Sparkling Wines of the World 2026”.

En esta edición, el jurado ha otorgado 92 puntos sobre 100 a tres cavas de la gama Reyes de Aragón:

Cava Reyes de Aragón Gran Reserva 2020

Cava Reyes de Aragón Reserva 2022

Cava Reyes de Aragón El Casto Brut NV

Este nuevo logro consolida a Reyes de Aragón como uno de los espumosos de referencia en el panorama internacional y reafirma el papel de Aragón como territorio capaz de firmar cavas de máxima calidad.

La competición “50 Great Sparkling Wines of the World 2026” ha vuelto a reunir espumosos de alta gama procedentes de diferentes regiones vinícolas del mundo. Los vinos se han catado a ciegas, garantizando la máxima objetividad en la valoración.

Durante la cata, los jueces solo disponen de tres datos técnicos de cada vino:

Método de elaboración

Tiempo de crianza sobre lías

Nivel de azúcar residual (dosage)

A partir de esta información y de la degustación estrictamente sensorial, el panel de expertos determina la puntuación final y selecciona los 50 espumosos que integran la lista. Que tres cavas de una misma bodega alcancen los 92 puntos en este contexto competitivo supone un hito especialmente relevante para Bodegas Langa.

Tres cavas, una misma filosofía de excelencia

Reyes de Aragón Gran Reserva 2020. Representa la cara más compleja y profunda de la bodega. Un cava de larga crianza sobre lías, pensado para mostrar todo el potencial del método tradicional y de los viñedos de altura. Su estructura, finura de burbuja y bouquet evolucionado han sido claves para su alta valoración.

Reyes de Aragón Reserva 2022. Combina frescura y elegancia, con una fruta nítida apoyada en una crianza cuidada que aporta volumen y matices cremosos. Es la expresión más versátil de la gama, ideal tanto para gastronomía como para brindar en grandes ocasiones.

Reyes de Aragón El Casto Brut NV. Un cava non vintage que resume el estilo de la casa: equilibrio, fineza y una burbuja integrada que invita a seguir bebiendo. Su perfil limpio, directo y gastronómico ha conquistado al jurado internacional.

Para Bodegas Langa, una de las bodegas familiares históricas de Aragón, este reconocimiento supone un espaldarazo al trabajo de varias generaciones vinculadas al viñedo y al cava. "Que tres de nuestros cavas alcancen 92 puntos y se sitúen entre los 50 mejores espumosos del mundo es un enorme motivo de orgullo», señala César Langa, enólogo y director técnico de la bodega. «Detrás de cada botella de Reyes de Aragón hay viñedos de altura, suelos singulares, agricultura respetuosa y un trabajo minucioso en la bodega. Este resultado nos anima a seguir profundizando en la calidad y en la identidad propia de nuestros cavas".