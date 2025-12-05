Vigilancia sanitaria, más control del jabalí y más bioseguridad: estas son las medidas impulsadas en Aragón frente a la peste porcina
El Gobierno de Aragón ha mantenido este jueves una nueva reunión de trabajo con las principales integradoras del sector porcino aragonés para seguir avanzando en la prevención frente a la peste porcina africana.
El Gobierno de Aragón ha mantenido este jueves una nueva reunión de trabajo con las principales integradoras del sector porcino aragonés para seguir avanzando en la prevención frente a la peste porcina africana (PPA). En el encuentro han participado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza y el director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, junto a representantes de las empresas más relevantes del sector en la Comunidad.
Durante la reunión se ha valorado de manera conjunta el Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón, un marco normativo que activa medidas específicas y urgentes para reforzar la vigilancia sanitaria, intensificar el control del jabalí y fortalecer la bioseguridad en explotaciones ganaderas, con el objetivo común de impedir la entrada de la enfermedad en la Comunidad.
Como acuerdo principal, se ha decidido convocar la próxima semana una nueva sesión del grupo técnico de trabajo, en la que participarán especialistas y responsables del ámbito sanitario y productivo, para continuar desarrollando actuaciones coordinadas y evaluar la evolución de la situación.
La vicepresidenta ha destacado que “Aragón está actuando con anticipación, responsabilidad y firmeza, porque proteger al sector porcino es proteger empleo, economía y territorio”. Vaquero ha agradecido la actitud del sector, señalando que “la colaboración público-privada es clave en este momento y el Gobierno de Aragón estará al lado de los ganaderos y las empresas para trabajar juntos y sin descanso”.
Por su parte, el consejero Javier Rincón ha subrayado que “el decreto-ley aprobado es una herramienta sólida para prevenir, actuar y responder con rapidez ante cualquier riesgo sanitario”. Asimismo, ha afirmado que “el porcino aragonés es un pilar de nuestra agroindustria y vamos a poner todos los medios para protegerlo”.
El Ejecutivo ha destacado la importancia estratégica del porcino aragonés, líder nacional en producción, empleo y exportaciones, y ha puesto en valor la colaboración activa de un sector que está respondiendo con seriedad, responsabilidad y unidad ante la situación actual.
El Gobierno de Aragón reitera su compromiso con el sector porcino y continuará impulsando medidas que garanticen la seguridad sanitaria, el mantenimiento de la actividad productiva y la defensa de uno de los motores agroalimentarios más importantes de la comunidad.
