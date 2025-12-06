Aragón cerrará el año con más de 2.300 pacientes operados en la privada para aliviar las listas de espera quirúrgicas

Aragón lleva meses trabajando en la "optimización del rendimiento quirúrgico" para lograr reducir las tediosas listas de espera. Un objetivo que se ha cumplido, en parte, porque todavía hay 5.529 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses. Entre las alternativas a las que recurre anualmente el Departamento de Sanidad destaca la derivación de pacientes a centros privados de la comunidad, más de 2.000 cada año. En concreto, hasta el mes de noviembre han sido 2.127 las personas que han acabado siendo intervenidas en un hospital de gestión privada y se estima que el año acabe con unos 2.300.

La concertación externa es algo habitual y una vía recurrente para conseguir desahogar a una sanidad pública congestionada. De hecho, el Ejecutivo autonómico ya ha licitado el acuerdo marco para derivar operaciones quirúrgicas a la privada por un valor estimado de algo más de 35 millones de euros y las empresas interesadas tenían hasta esta semana para presentar sus ofertas. Con una duración de cuatro años, este convenio prevé agilizar todavía más la listas de espera. Las clínicas más habituales con las que concierta el Salud son QuironSalud, Viamed Montecnal, HC Miraflores y Montpellier.

Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Sanidad, en el mes de octubre 7 de cada 10 pacientes que habían salido de lista de espera por intervención fueron operados en menos de 180 días y casi 5 de cada 10 fueron intervenidos en menos de 90 días. Es mismo mes registró 352 pacientes menos en situación de demora quirúrgica.

El nuevo concierto con la privada se divide en tres lotes. Yendo al detalle, las operaciones de cirugía menor se han licitado por 540.700 euros, que incluye la Cirugía General y Digestiva, Plástica, Urológica; Obstetricia y Ginecología y finalmente Cirugía Maxilofacial. Se trata de la especialidad que más ha bajado en cifra de pacientes en los últimos 12 meses (-76,4%), según los datos de las listas de espera quirúrgicas del pasado mes de octubre.

El segundo lote, el de cirugía mayor ambulatoria, asciende a 11.122 millones y aglutinan cinco sublotes, que son Cirugía General, Plástica, Urológica; Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Cirugía Maxilofacial, Angiología y Cirugía Vascular, Traumatología, Neurocirugía y Otorrinolaringología. Coincide en que se trata de las especialidades con más lista de espera, como Traumatología, con más pacientes acumulados, con 1.893 de los 5.529 aragoneses en pendientes de una operación desde hace más de seis meses; Otorrinolaringología, con 1.034 usuarios; Urología (575) o Neurología (538).

Y, ya por último, el tercer lote ofertado afecta a los que requieren hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria por 23 millones, las de mayor valor. Se divide en hasta diez sublotes: Otorrinolaringología; Cirugía General y Digestiva y Plástica, Urológica; Obstetricia y Ginecología I y II; Angiología y Cirugía Vascular; Traumatología; Traumatología o Neurocirugía y Neurocirugía.