Burbujas con carácter maño: Bodegas San Valero presenta su nueva campaña de navidad con los Cavas Particular Garnacha

Estas fiestas, el brindis vuelve a tener sabor aragonés. Bajo el lema Tan de Aragón como la Garnacha, Bodegas San Valero presenta una nueva edición de su campaña navideña para poner en valor el carácter del cava aragonés y la autenticidad de su gama Cava Particular Garnacha, elaborada 100% con esta variedad autóctona.

La acción se desplegará tanto en el canal de alimentación como en el canal Horeca y tiendas especializadas, con una serie de actividades que unen territorio, tradición y sabor.

La campaña fue inaugurada el 1 de diciembre, en un encuentro que reunió a colaboradores, influencers, prensa y agentes del sector. Durante el acto se dieron a conocer las novedades de esta edición y la imagen oficial de la campaña, acompañada de una degustación de la colección completa de Cava Particular Garnacha y una muestra de turrones de Chocolates Lacasa, concretamente sus variedades Turrón de Chocolate y Café, Turrón de Chocolate y Cacahuetes a la Miel y Sal, y Turrón de Mochi con praliné de Chocolate.

La campaña permanecerá activa hasta el 6 de enero, coincidiendo con el periodo navideño.

Bodegas San Valero presenta su gama Cava Particular Garnacha, elaborada 100% con esta variedad autóctona. / Bodegas San Valero

Degustaciones y sorteos en alimentación y tiendas especializadas

Durante las semanas previas a Navidad, los consumidores podrán degustar gratuitamente Cava Particular Garnacha en supermercados Eroski, hipermercados Carrefour e hipermercados Alcampo, acompañados por una selección de turrones de Chocolates Lacasa, que este año pone el foco en tres de sus elaboraciones más innovadoras y singulares: Turrón de Chocolate y Café, Turrón de Chocolate y Cacahuetes a la Miel y Sal, y Turrón de Mochi con praliné de Chocolate.

Además, este año Bodegas San Valero sorteará 15 cestas de Navidad con productos aragoneses by Enjoy Zaragoza entre los compradores de Cava Particular en una amplia selección de puntos de venta. La campaña incluye supermercados y tiendas como Alcampo, Carrefour, Eroski, Martin Martin, Supermercados Altoaragón, Supermercados Valdespartera (Alcampo); bodegas y tiendas especializadas como La Alacena de Aragón, Bodegas El Pilar, Bodegas Lozano, Bodegas Perdiguer, Bodegas San Valero y Vinario ZGZ; así como espacios gastronómicos y gourmet como La Lobera de Martín, Birabola y Bocachica.

Los consumidores podrán degustar gratuitamente Cava Particular Garnacha en supermercados seleccionados acompañados por una selección de turrones de Chocolates Lacasa. / Bodegas San Valero

Una acción que refuerza el vínculo entre las marcas aragonesas y el compromiso compartido por difundir los productos locales de calidad.

Brindis en la hostelería aragonesa

La campaña también llega este año a los restaurantes. Bodegas San Valero seleccionará diferentes locales de Aragón en los que los comensales podrán disfrutar de la primera copa de cava gratis y participar en el sorteo de una cesta de Navidad por la compra de una botella de Cava Particular.

Una iniciativa que busca acercar el cava aragonés al momento gastronómico, invitando a brindar en torno a la mesa y reivindicando el papel del Cava Particular Garnacha como el acompañante perfecto para las celebraciones navideñas.

El alma de Aragón en cada burbuja

Desde 1985, Bodegas San Valero elabora cava con D.O. Cava, siendo pionera en Aragón y referente dentro de la D.O.P. Cariñena. Su gama Cava Particular Garnacha —en versiones Blanc de Noir, Rosé y Blanc de Noir Reserva— es el resultado de un meticuloso trabajo artesanal bajo el método tradicional Champenoise, con una crianza mínima de 9 meses que garantiza burbujas finas, equilibrio y una expresión elegante de la garnacha aragonesa.

“Brindar con Cava Particular es brindar por nuestra tierra, por la garnacha y por una forma de elaborar cava que refleja la esencia de Aragón”, destacan desde la bodega.

Bodegas San Valero invita a celebrar las fiestas con orgullo aragonés y a redescubrir la autenticidad de sus cavas. / Servicio especial

Tan de Aragón como la garnacha

Con esta campaña, Bodegas San Valero invita a celebrar las fiestas con orgullo aragonés y a redescubrir la autenticidad de sus cavas: productos que unen innovación, tradición y territorio en cada botella.

Porque brindar con Cava Particular es mucho más que un gesto festivo: es brindar por lo que somos.

Sobre Bodegas San Valero

Fundada en 1944 en el corazón de la D.O.P. Cariñena, Bodegas San Valero es una de las cooperativas vitivinícolas más emblemáticas de Aragón. Con más de 400 viticultores asociados y una firme apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la calidad, la bodega ha sabido unir su legado histórico con una visión moderna e internacional.

Su línea Cava Particular y vinos como 8.0.1 reflejan la esencia de una marca que, tras más de ocho décadas, sigue brindando con el mismo orgullo: tan de Aragón como la garnacha.