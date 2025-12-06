Los esquiadores conquistan las pistas en una apertura marcada por una alta ocupación en Aragón

Aunque los más impacientes pudieron desempolvar sus esquís hace una semana, con el estreno de las pistas aragoneses, ha sido este sábado cuando todas las estaciones han mostrado su mejor cara, con más nieve y más kilómetros esquiables. Las estaciones de Aramón, junto a las de Astún y Candanchú, han inaugurado una temporada que ha comenzado de la mejor manera, con nieve y una ocupación hotelera en los valles que ronda entre el 90% y el 100%. Incluso algunos hoteles han colgado el cartel de completo coincidiendo con un puente de tres días.

A primera hora de la mañana se han formado algunos atascos puntuales en los accesos a las estaciones más demandadas, principalmente a la altura de La Nave, donde las obras continúan, generando retenciones que nada tienen que ver con las que sufrieron los conductores que este viernes por la tarde se lanzaron a la carretera en dirección al Pirineo, soportando un importante atasco en el Monrepós.

Dos esquiadores se desplazan en un telesilla en Candanchú. / CANDANCHÚ

Aramón ofrece para este fin de semana casi 100 kilómetros esquiables en total entre todas sus estaciones (Cerler, Formigal-Panticosa, Valdelinares y Javalambre), con Formigal-Panticosa destacando con unos 77 km y Cerler abriendo con 6 km y Valdelinares con 7 km, aprovechando las bajas temperaturas para producir nieve y abrir casi toda su oferta para el Puente de la Constitución. Cerler y Valdelinares han inaugurado este sábado la temporada, mientras que Javalambre todavía no tiene limitaciones y solo ha abierto la zona de trineos.

El estado de las estaciones Formigal : 61 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Panticosa). Espesor de entre 20 y 60 cm.

: 61 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Panticosa). Espesor de entre 20 y 60 cm. Panticosa : 16 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Formigal). Espesor de entre 20 y 60 cm.

: 16 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Formigal). Espesor de entre 20 y 60 cm. Cerler : 6 kilómetros esquiables, 7 pistas y 4 remontes. Espesor de entre 25 y 40 cm.

: 6 kilómetros esquiables, 7 pistas y 4 remontes. Espesor de entre 25 y 40 cm. Valdelinares : 6'9 kilómetros esquiables, 5 pistas y 7 remontes. Espesor de entre 50 y 100 cm.

: 6'9 kilómetros esquiables, 5 pistas y 7 remontes. Espesor de entre 50 y 100 cm. Candanchú : 30'5 kilómetros esquiables, 37 pistas y 17 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm.

: 30'5 kilómetros esquiables, 37 pistas y 17 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm. Astún: 34 kilómetros esquiables, 37 pistas y 9 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm.

El binomio Astún-Candanchú, dos de las estaciones más familiares por excelencia, ha sumado cerca de 70 kilómetros esquiables en una jornada en la que el sol se ha dejado notar más bien poco y en la que muchos han logrado quitarse el 'mono' de volver a deslizarse ladera abajo en una temporada que no ha podido comenzar mejor, con una ocupación hotelera que ronda entre el 90% y el 100%.

La apertura de pistas ha coincidido con un puente de la Constitución de tres días, lo que ha motivado los desplazamientos y las reservas. Por ejemplo, en el Valle Aragón alcanzaba el 90%, con la ciudad de Jaca como destino preferente. En el de Tena incluso algunos hoteles han colgado el cartel de completo para estos días.