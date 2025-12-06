Fagor y su socio chino ya buscan trabajadores para la fábrica de chasis de Leapmotor

La reindustrialización de las antiguas instalaciones de Fagor Ederlan en Borja comienza a tomar forma. La empresa conjunta formada por la división de automoción del grupo industrial vasco Mondragón y su aliado chino Duoli han iniciado ya el proceso de selección de personal para la nueva fábrica, que se dedicará a la producción del chasis de vehículos eléctricos de la marca asiática Leapmotor en la factoría de Stellantis en Figueruelas.

Las primeras contrataciones corresponderán a puestos intermedios, ingenierías y perfiles administrativos, según fuentes conocedoras del proyecto, que prevé generar 200 puestos de trabajo en la localidad zaragozana con una inversión de 45 millones de euros.

El proceso avanza de forma discreta, sin una oferta pública de empleo. La compañía está contactando directamente con candidatos mediante un correo corporativo y busca personal tanto en Borja como en otras localidades del entorno industrial del valle del Ebro. “En estos momentos se están haciendo entrevistas a los puestos intermedios. Están formando el equipo”, explicaron fuentes locales.

Obras en marcha y licencia municipal ya abonada

Las tres naves industriales que Fagor ocupó hasta su cierre en 2019 se encuentran ya en plena transformación. Las obras de adecuación de cubiertas y espacios interiores, entradas en adaptar la planta a las exigencias técnicas del nuevo socio chino, están muy avanzadas, hasta el punto de que la previsión es que concluyan entre febrero y marzo. La compañía ya ha abonado además la licencia municipal de obras, un trámite imprescindible para cerrar la fase inicial de implantación industrial.

Los trabajos devolverán a la actividad a un complejo de referencia para Borja, que llevaba años en estado de hibernación industrial y que ahora se reconfigura para producir uno de los componentes críticos del vehículo eléctrico: el chasis completo del nuevo modelo de Leapmotor que Stellantis ensamblará en Figueruelas.

Los parámetros económicos del proyecto no han variado. Como ya avanzó este diario, el tándem formado por Fagor Ederlan y Duoli prevén invertir 45 millones de euros y generar en torno a 200 empleos directos. La alianza se articulará a través de Lieder Automotive, sociedad participada por Fagor y el socio chino, y que actuará como proveedor directo de Stellantis dentro del ecosistema que se está configurando en Aragón para la electrificación del automóvil.

Un proyecto conectado al ‘efecto Leapmotor’

El Ayuntamiento de Borja está pendiente de que la empresa concrete la fecha de presentación pública del proyecto. La intención municipal es que la puesta de largo tenga lugar este mes, aunque la convocatoria aún no está cerrada.

El desarrollo de la planta de Borja forma parte de la cadena de suministros que la marca china Leapmotor requerirá para su desembarco industrial en España. Aunque Stellantis todavía no ha realizado un anuncio oficial, sí ha iniciado obras de adaptación en Figueruelas para producir el modelo eléctrico acordado con la compañía asiática.

La previsión industrial que manejan las administraciones y el sector es que la producción se inicie en el último trimestre de 2026, aunque los calendarios podrían ajustarse en función de la evolución del mercado eléctrico y de los incentivos públicos a la descarbonización de la automoción.

Solicitud de 33 millones al Perte

Lieder Automotive ha presentado su candidatura a la última convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, en la línea destinada a nuevas implantaciones industriales. La solicitud asciende a 33 millones de euros, según fuentes próximas a la empresa, cuantía que incluye no solo las inversiones en maquinaria y transformación, sino también el valor de las naves, accesos y elementos incorporados al proyecto. La convocatoria dispone de 220 millones, dentro de la bolsa global de 1.080 millones que el Ministerio de Industria asigna progresivamente en distintas rondas.

La resolución se espera conocer entre diciembre y enero, ya que esta convocatoria fue presentada por la empresa dentro de plazo.

Borja, futuro polo del eléctrico

Desde el ayuntamiento subrayan la dimensión estratégica del proyecto para la localidad y para la industria aragonesa. “Borja va a ser un referente en este tipo de industria, ya que vamos a albergar la construcción del chasis de este coche. El vehículo eléctrico, gracias al apoyo del Gobierno central y a la negociación entre España y China, deja de ser un proyecto y comienza a ser una realidad de transformación”, asegura el alcalde, Eduardo Arilla.

El chasis es la estructura esencial del coche eléctrico, la base donde se montan puertas y techos, y uno de los elementos de mayor valor añadido del vehículo.