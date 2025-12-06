El pueblo de Aragón con una gastronomía única y una iglesia del año 1300

Aragón esconde pueblos que muy pocos han visto y que muchos sueñan por descubrir. Son lugares que parecen que se han detenido en el tiempo, donde la naturaleza los rodea y las historias se escuchan por sus calles de piedras.

Estos "pueblos ocultos" de Aragón, no solo sorprenden por su belleza escondida, sino por la increíble gastronomía que podemos encontrar en ellos. Hay pueblos que esconden una historia por descubrir, muchos alimentos que podemos probar y comercios de "toda la vida" que poder visitar.

Una iglesia del 1300 en pie

Bordón, perteneciente a la comarca del Maestrazgo, más concretamente en la provincia de Teruel a 130 kilómetros de Zaragoza. Tiene una población de 110 habitaciones, que se dedican principalmente a la ganadería y agricultura. Pero este pequeño pueblo tiene grandes maravillas que esperan ser descubiertas.

Algunos de los hallazgos arqueológicos importantes que se han hecho en este lugar es varias monedas con la imagen de Amílcar Barca, de posible origen cartaginés.

Además, se conoce que la estructura del pueblo posiblemente fuera construida alrededor de su ermita más importante - que luego fue iglesia - la de la Virgen de la Carrasca. La historia cuenta que en el año 1212 un pastor se encontró la imagen de la virgen en la carrasca, allí se construyo una ermita que posteriormente se convertiría en iglesia en el año 1306 por los templarios.

Iglesia de la Virgen de Carrasca / Turismo del Maestrazgo

Una gastronomía única aragonesa

Si por algo destacan la mayoría de pueblos aragoneses es por su gastronomía. Sus dos productos estrella son: el aceite de oliva y el jamón, ambos con denominación de origen.

Los platos que podemos encontrar en sus restaurantes están realizados con la carne de las ganaderias del pueblo y destacan ollas, estofados, pucheros, ternasco de Aragón, platos a base de carne de caza, las setas y la miel.

Además, si hay que destacar un comercio sería la panadería de Félix Jarque, con más de 30 años de experiencia horneando pan, y donde se puede encontrar una torta de masa de pan estirada con aceite y azúcar. La torta de la siega o del matacerdo, la del alma con confitura de calabaza o cabello de ángel, el pan bendito de San Antonio hecho de masa fina, los mantecados y la rosca de pascua con huevo duro y conserva de cerdo sobre masa dulce.