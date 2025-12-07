Aragón se acerca al récord: los trasplantes de órganos crecen un 65% en un año

¿Cuántas veces se dice que donar órganos salva vidas? La respuesta es muchas, pero por más manida que esté la frase no hay que dejar de pronunciarla porque, en la práctica, un trasplante supone una oportunidad para otra persona. En Aragón, la transmisión de esa idea se está haciendo muy bien y la comunidad ha alcanzado en este 2025 -que todavía no ha terminado- un hito: se ha superado el mejor registro histórico de donación con 71 donantes, lo que supone un aumento del 73% respecto a 2024. Esto sitúa a la comunidad como la cuarta de España con más número de donantes.

Esta acción altruista ha supuesto disponer de 160 órganos y con ellos, hasta mitad de noviembre, se han podido realizar un total de 147 trasplantes en Aragón frente a los 89 que se habían hecho el año pasado por las mismas fechas. Es decir, el incremento es del 65%. En detalle, las tres cirugías (trasplante renal, cardiaco y hepático) han crecido exponencialmente y los datos invitan a cerrar el año con número de récord.

Así, el trasplante renal -que se realiza en el Miguel Servet, donde se acaba de estrenar una nueva unidad que duplicará los trasplantes- registra un incremento del 54% en Aragón, con 104 operaciones este año frente a las 68 de 2024. Por su parte, el trasplante cardiaco -también se hace en el Servet- ha crecido un 83% con 11 intervenciones en 2025 frente a las 6 de 2024, mientras que el trasplante hepático -se ejecuta en el Clínico- se ha disparado un 113% porque se han realizado 32 frente a los 15 que se habían hecho el año pasado por estas fechas.

«Estamos muy contentos. Los datos siempre son fríos y quizás no reflejan el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, pero lo que tienen que tener claro los pacientes que esperan un trasplante en Aragón es que si hay una oportunidad para ellos, se la vamos a dar», apunta a este diario Pilar Palacios, directora quirúrgica del Programa de Trasplante Hepático de Aragón. La especialista matiza que esta semana se ha realizado otro hepático y, por tanto, serían ya 33.

Y, ¿por qué han aumentado tanto los trasplantes este año en Aragón? Palacios apunta a tres cuestiones. Por un lado, la difusión de la importancia de la donación. «El coordinador de trasplantes de cada hospital ha tenido un papel muy destacado. Es una figura que pasa desapercibida, con un trabajo difícil y desagradable porque es quien valora a cada donante, quien le ofrece las posibilidades de ser candidato, quien habla con la familia y les explica… Se ha hecho un esfuerzo muy grande en reforzar su labor y ha dado resultados», indica Palacio.

La segunda cuestión clave es la «normalización» de la donación en asistolia controlada. Aragón fue de las últimas comunidades en incorporar este procedimiento en 2021. A diferencia de la donación tradicional, en esta el donante que sufre la enfermedad irreversible -normalmente neurológica- fallece de forma inducida por parada cardiorrespiratoria. Cuando el corazón deja de latir, el equipo médico realiza rápidamente el trasplante tras reanimar el órgano mediante un dispositivo extracorpóreo que lo oxigena. «Esto se refleja sin duda en el aumento de los trasplantes», recalca Palacios.

Y, en tercer lugar, la ampliación de los indicadores o requisitos para donar en el caso del trasplante hepático también respalda los buenos datos. «Ahora no hay límite de edad. Antes eran 65 años, después 70 y ahora no hay restricción. Si un hombre tiene 90 años y está sano como una manzana, se puede valorar su donación. Eso hace que el número de pacientes candidatos a recibir un hígado haya crecido. Valoramos la edad biológica», matiza.

También el perfil del receptor del órgano ha cambiado. «Ahora hay pacientes que necesitan un hígado porque desarrollan una cirrosis por hígado graso y un consumo de alcohol en pocas cantidades, mientras que antes eran más habituales los pacientes con cirrosis por hepatitis C», apunta. El equipo de trasplantes del hospital Clínico Universitario de Zaragoza está formado por entre 50 y 60 personas que no dejan de actualizarse. De hecho, recientemente han colaborado en un estudio nacional donde pacientes con metástasis hepática de cáncer de colon han podido ser candidatos a un trasplante. «En Oncología y trasplante se han ampliado las indicaciones y eso también nos abre una puerta de oportunidades», detalla Palacios, quien pone la nota «negativa» en las listas de espera. «Ojalá tuviéramos menos, pero en estos momentos hay diez personas en Aragón pendientes de un trasplante de hígado», señala.

Pese a las buenas cifras y el avance de las tecnologías, el camino «todavía es largo» y «queda mucho por hacer», dice Palacios. «No paramos de trabajar. Ahora queremos implantar una máquina para preservar el hígado desde que sale del paciente y llega al receptor. Ese tiempo se llama isquemia, que es cuando el hígado no tiene oxígeno y se mantiene con sustancias especiales para preservar las células en frío. Lo que queremos es aplicar una tecnología que oxigene el hígado. Es nuestro siguiente reto», puntualiza.