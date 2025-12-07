Quién es quién en Contemporary Star Energy (CSE): el equipo que pilota la gigafactoría de Figueruelas

De verde esperanza se viste la nueva empresa conjunta (joint venture) creada por CATL y Stellantis para impulsar la gigafactoría de baterías de vehículos eléctricos en Figueruelas (Zaragoza). Su nombre es Contemporary Star Energy (CSE), y ese verde —su color corporativo— impregnó el acto de presentación celebrado hace una semana durante la colocación de la primera piedra. La compañía arranca con un núcleo directivo compacto, internacional y altamente especializado.

Este acto solemne supuso también la puesta de largo de la nueva compañía, que pilotará la transformación industrial más ambiciosa que afronta Aragón en décadas. El consejero delegado (CEO) de CSE, Andy Wu, fue el encargado de presentar el proyecto y también dio a conocer parte del equipo que le acompaña.

Como toda joint venture de gran escala, Contemporary Star Energy se organiza en dos grandes niveles de gobierno: un consejo de administración y un comité de dirección. El primer, integrado por representantes de CATL y Stellantis, define la estrategia global, las grandes inversiones y la hoja de ruta industrial. Es donde se toman las decisiones estructurales. El segundo, por su parte, asume la gestión operativa, dirige el día a día, coordina equipos y ejecuta el despliegue de la planta.

Según la información recabada por este diario, este es el mapa actualizado de quién es quién dentro de la compañía.

Consejo de administración de CSE

Akin Li, presidente de CSE (CATL)

Ejecutivo sénior dentro del negocio internacional de CATL, donde ocupa posiciones de dirección en automoción y relaciones exteriores. En el marco de CSE actúa como chairman o presidente del consejo. Su figura es clave en las decisiones estratégicas y en la interlocución de la matriz china.

Óscar Fernández Puente, consejero (Stellantis)

Ejecutivo con una extensa y profunda trayectoria en el ámbito industrial y de fabricación del sector automovilístico, específicamente dentro del grupo Stellantis y su predecesor, PSAActualmente, es responsable del área industrial de Stellantis para España, Portugal, Eslovaquia y Serbia. Por ello, es uno de los principales enlaces entre esta multinacional y la sociedad conjunta con CATL.

David McQueen, consejero (Stellantis)

Representante del grupo CATL en el consejo de CSE, aportando supervisión técnica y visión estratégica desde la matriz asiática.

Comité de dirección de CSE

Andy Wu, consejero delegado

Es el rostro visible de Contemporary Star Energy y la voz del proyecto durante la colocación de la primera piedra. Lidera la alianza industrial al 50/50 entre CATL y Stellantis en Europa y es el responsable operativo del despliegue de la planta de 50 GWh en Figueruelas. Su perfil proviene de la estructura internacional de CATL.

María Martínez Martínez, directora corporativa

Cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la automoción, habiendo ocupado puestos de alta dirección en el Grupo PSA y, posteriormente en Stellantis, como directora de experiencia de cliente para Europa. Con esa sólida base, es ahora la responsable de la estrategia corporativa, la organización interna y la coordinación global del proyecto en España.

Paula Marín García, directora de Recursos Humanos

Encabeza el área de Recursos Humanos, un departamento estratégico en una empresa que prevé generar miles de empleos directos y afrontar uno de los mayores procesos de selección y formación industrial del país.

Vincent Marie Breffort, director financiero

Ejecutivo con amplia trayectoria en Stellantis, donde ha ocupado cargos de control financiero regional. En CSE dirige la gestión económica de un proyecto que moviliza más de 4.000 millones de euros de inversión.

Qiu Yongsheng, director de Compras

Responsable de estructurar la cadena de suministro global de la compañía, un eslabón crítico para garantizar seguridad, eficiencia y competitividad en la producción de baterías.