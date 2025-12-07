El decreto de Aragón para cazar jabalís por la peste porcina cuenta con una dotación de unos dos millones

El decreto ley aprobado esta semana para controlar la expansión del jabalí en Aragón a través de la caza tiene una dotación estimada de unos dos millones de euros. Una cifra que «no tiene límite», según afirmó ayer el consejero de Agricultura, Javier Rincón, durante una entrevista con este diario. El departamento no quiere poner techo al gasto asociado a esta norma, pero la estimación de esos dos millones de euros respondería a la caza de unos 40.000 jabalís, número que se quiere alcanzar con esta medida extraordinaria.

La medida que más destacó en ese decreto fue el pago por jabalí cazado. El Gobierno de Aragón desarrolló una medida para que cada coto recibiera 30 euros por cerdo salvaje abatido. Las empresas encargadas de recibir esos animales y facilitar el trabajo para la destrucción de los cadáveres recibirán 25 euros por jabalí. En total, cada animal abatido tendrá «un coste» de 55 euros a las arcas autonómicas.

Con esos cálculos, el departamento que lidera el popular Javier Rincón estima un gasto «orientativo» de dos millones de euros, que puede aumentarse si el número de animales abatidos supera la cifra. Como tal, no hay límite al crédito que el Gobierno autonómico se plantea destinar a esta medida. «Es una convocatoria puramente técnica y ampliable, pero partimos de una cifra que consideramos razonable», resumió Rincón al ser preguntado por este diario.

40.000 jabalís abatidos cada año

También con estimaciones, que dependerán del número de animales que se cacen, influidos por la participación de cazadores en las batidas o la extensión del decreto ley, entre otros muchos factores, la DGA calcula que «unos 30.000 o 40.000 jabalís» pueden ser abatidos durante la activación de este decreto. En el departamento de Rincón son conscientes de que la medida animará a los aficionados a la caza a salir a los montes de Aragón. Las primeras respuestas de la federación, así como de varias asociaciones, son positivas y los cazadores han esgrimido «su compromiso» con el control cinegético de la especie. La intención de la DGA con este decreto es que la caza se extienda, sobre todo, en las cinco comarcas que lindan con Cataluña, con el objetivo de crear «una especie de muro de contención», según explicó Rincón en la presentación de la normativa.

La provincia de Huesca es una de las zonas que más jabalís acumula de toda España y algunas comarcas rozan los ocho animales por kilómetro cuadrado. En la actualidad, Aragón registra 4,5 jabalís por kilómetro cuadrado de superficie. Una tendencia que no ha dejado de crecer desde que se tienen registros: en 1995, primer dato que refleja la DGA en su Plan General de Caza, no había ni dos animales en la misma superficie, pero el dato ha crecido de forma constante hasta la cifra actual. También lo ha hecho la caza de este animal: más de 40.000 jabalís son abatidos cada año desde hace casi una década, con la única excepción de la temporada 20/21, por las limitaciones de movimiento que hubo durante varios meses por la pandemia del coronavirus.

El decreto ley, que aprobó el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado el pasado miércoles, recogía medidas para facilitar la caza de jabalís, como el uso de miras térmicas o redes. También destacaba sanciones importantes si las personas implicadas en las batidas que «incumplan» la normativa y también para aquellos que pudieran participar en la difusión de la peste porcina, con multas de hasta 100.000 euros.