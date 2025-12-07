Javier Rincón (consejero de Agricultura de la DGA): "Hay una clara sobrepoblación de jabalís en Aragón"

¿Qué situación hay ahora con la peste porcina africana en España y cómo afecta a Aragón?

En los últimos días no ha variado sustancialmente. Los únicos casos localizados están en Barcelona, donde fueron detectados desde el principio, es una buena noticia. En Aragón seguimos sin tener ningún caso ni en explotaciones ni en animales salvajes. Es una buena situación, pero desde el momento en el que hay uno, España ya no es un país libre de peste porcina y su estatus cambia. La exportación depende de cada país, de las condiciones en las que estén dispuestos a recibir o no productos españoles. A la UE le podemos vender todos los que no estemos a 20 kilómetros de ese foco y otros países, como China, activan una regionalización a nivel de provincia. Aragón es un gran productor y un gran exportador, la segunda comunidad tras Cataluña, por lo que la afección no es sanitaria, sino económica porque vamos a tener dificultades para exportar.

¿Qué impacto tiene el haber firmado la regionalización con China hace apenas un par de semanas?

A China le exportamos el año pasado 330 millones de euros, el 15% aproximado de nuestras exportaciones. China llegó a ser casi el 50% en el año 2020, precisamente porque tuvo unos importantes brotes de peste porcina y tuvo sacrificios masivos. Es muy peligroso tener un porcentaje tan alto en un solo país, pero nuestras empresas han ido diversificando, aunque siga siendo el principal mercado. Podemos comerciar con China mientras no tengamos ningún foco. Toco madera.

La hipótesis que se maneja ahora, según los medios de comunicación reflejan una nota de prensa del ministerio, es que la enfermedad sale de un laboratorio.

No tenemos demasiada información. El ministerio confirma como origen ese laboratorio, pero el hecho es el mismo, porque la enfermedad está ahí. Otra cosa es las implicaciones futuras que pueda tener. Todavía hay que analizarlo. Pero insistimos en que echamos en falta una interlocución fluida que el ministerio sí nos pide a nosotros, queremos ese ida y vuelta. No es de recibo que nos enteremos por una nota de prensa. El ministerio insiste en el Rasve y los directores generales siempre están disponibles para conectarse, debería haberse convocado el viernes. Estamos todos en alerta, no solo nosotros como principales productores o vecinos de Cataluña. La semana pasada solicitamos una Conferencia Sectorial para hablar del tema y transformó el consejo consultivo del miércoles en una sectorial, porque tiene potestad para hacerlo. Hablamos de la peste porcina en un ambiente de colaboración, compartiendo información y nosotros adelantando el decreto ley del jabalí, que le pareció una buena idea. El clima es amistoso, pero no quita que el ministro tenga que contarnos las labores diplomáticas para la regionalización, exponiendo la realidad del problema o explicando esta información del laboratorio de Cataluña, del sacrificio de animales o de si se va a pedir la intervención de la UE.

¿Qué dice el ministerio sobre esa sectorial monográfica?

Considera que el otro día le dio el carácter de sectorial.

Entonces no hay prevista otra reunión.

Salvo que cambie de opinión, no.

El pasado viernes cifraron el impacto en las exportaciones entre un 25 y 35%. ¿Han podido afinar esa cifra?

Es algo difícil, porque los porcentajes no son equivalentes a los del año pasado. Por ejemplo, en Gran Bretaña está creciendo mucho respecto al pasado ejercicio. Yo creo que estaríamos más entre el 20 y el 25% que entre el 30 y el 35%. Si nos entrara Japón, que es casi un 10%, cambiaría mucho la cosa. No me atrevo a dar un porcentaje exacto, porque Corea del Sur antes no regionalizaba y ahora sí y es el 7% de las exportaciones. Y luego está la UE y el mercado nacional, por lo que la afección sería menos.

Siempre insiste en Corea y Japón.

Porque son dos de nuestros diez principales mercados. Que no nos regionalicen Malasia o Canadá nos da un poco igual, porque nuestras exportaciones son pequeñitas. Pero cuantos más países regionalicen, mejor. Lo principal es tener los grandes mercados en los que estamos presentes, para seguir presentes. Y luego no tenemos todavía del todo claro cómo puede afectar al resto el caso de Barcelona, la principal provincia exportadora. Todos sabemos que la relación del sector porcino entre Aragón y Cataluña es muy estrecha, con empresas teniendo bases en los dos lados.

Hay empresas aragonesas que ya tienen que hacer ajustes en sus plantillas de Cataluña. ¿Qué les dicen las integradoras?

Están un poco a la espera. Son decisiones empresariales, ha pasado poco tiempo. Las medidas de intervención las tendría que gestionar el ministerio con la UE. Tenemos que ver cómo va evolucionando.

¿Se puede hacer algo desde Aragón para favorecer esa regionalización que comentaban algunos países?

Son competencias estatales, pero nosotros insistimos al ministerio. No dudo de que estén haciendo su trabajo, pero se podría haber hecho antes. La peste porcina ya está en 14 países de la UE, en algunos desde hace bastantes años. Países tan importantes como Alemania lo han pasado muy mal y han reducido mucho su cabaña. Igual que se ha hecho el trabajo con China, que nosotros lo reconocemos y lo apoyamos, se podría haber hecho con grandes destinos, como Japón. Confiamos en que se consiga.

¿Hasta cuándo habrá que estar así por la peste porcina?

El país se declara afectado hasta un año desde que se detecta el último caso. Suponiendo que hoy es el último caso, hasta el 7 de diciembre de 2026. La regionalización se mantendría hasta entonces. Ese sería el mejor escenario. Nos van informando de que los focos están localizados, pero los animales salvajes y es una enfermedad muy contagiosa.

¿Ese escenario se puede definir en los próximos días para todo el año?

Es difícil saberlo. La lógica nos dice que si no aparecen más casos en las próximas semanas… pero no me atrevo a decir una fecha concreta. Si dejan de aparecer animales muertos y la cosa vuelve a la normalidad, se podría pensar que se ha conseguido contener, pero es prematuro aventurar algo.

¿Han calculado cuánto pueden caer los precios del cerdo?

No lo sé, porque también estamos viendo que hay países que tienen cerrada la exportación y se están quedando sin carne de nuestros cerdos, por lo que están subiendo los precios. También es posible que otras carnes de precios altos, como la ternera o el cordero, bajen su precio. Esperamos que el precio se recupere, porque con estos precios se pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones y que todo el mundo pueda ganar el suficiente dinero para que el sistema se mantenga sin grandes altibajos, en equilibrio.

¿Tienen sobre la mesa algún tipo de ayuda a las empresas?

No sobre la mesa, pero sí en la cabeza. Vamos a ver lo que puede ocurrir. Hemos demostrado que somos ágiles a la hora de convocar ayudas, como con las danas. Insisto: es un sector en el que hay intervenciones europeas y en el que el ministerio también tiene que tomar una serie de medidas. La DGA intentará echar una mano, pero es pronto y tendremos que ver el alcance de las medidas.

¿El consumidor va a notar en su bolsillo esa bajada de precios?

Las bajadas de precios no se trasladan de un día para otro. En una semana es imposible, porque lo que se está vendiendo se ha comprado a otro precio antes y hay productos congelados de otras épocas. Es un mercado muy grande, con mucha complejidad y con productos muy diferentes. Entramos además en fechas navideñas que determinados productos se consumen más, como el jamón, pero el cerdo fresco no tanto, por ejemplo. Lo normal es que, con el tiempo y si se mantiene esta situación, se reduzcan los precios para dar salida a esa carne.

¿Qué esperan del decreto para incentivar la caza del jabalí?

Todos los expertos nos han dicho que esta es la mejor manera de que la enfermedad no llegue a Aragón. Lo vamos a intentar intentando reducir el número de jabalís, porque son el principal peligro y el principal transportador del virus. Hemos hecho medidas para incentivar la caza y otras extraordinarias para hacerla más fácil. Queremos que se incremente, pero no esperamos un número descabellado. Nuestro objetivo es incrementar esos 50.000 jabalís cazados al año que se registran en Aragón. Reducir el número de jabalís es importante porque creemos que es necesario, con la peste y sin la peste. Es una especie sin depredadores naturales y que prolifera a unos niveles tremendos. Los cazadores también están interesados, porque si la enfermedad entra se quedan sin animales que cazar, como ha pasado en Europa. Hoy hay un número descontrolado y vemos esas imágenes de jabalís bajando a comer a contenedores o gente echándoles de comer: no son mascotas ni de peluche, son animales reales que transmiten enfermedades y que pueden generar muchos problemas.

¿Hay una plaga de jabalís en Aragón?

Hay una clara sobrepoblación. Los cazadores mayores nos cuenta que en su vida abatieron tres jabalís y ahora van un fin de semana y cazan 25. No es lógico. Es una especie sin depredadores naturales y que si no es abatida por el ser humano se reproduciría hasta el infinito, además de que genera daños en maíces y en muchos sectores. Y es transmisora de enfermedades. Hay que tener controlada la población de animales salvajes y encontrar el equilibrio entre fauna y la economía del ser humano. En eso estamos.

¿Se plantea alguna medida a medio o largo plazo para controlar la especie?

Hay que ver cómo evoluciona, porque si se matan más animales y más hembras reproductoras, se reproducirán. El decreto lo hemos sacado sin un plazo, de momento de manera indefinida, y se irán pagando a medida, pero no los de autoconsumo. Si vemos que la situación mejora, acaba la temporada de caza y el número se ha reducido de forma importante, pues el decreto puede quedar sin efecto. O dejarlo abierto para que la gente siga cazando. Queremos tener cualquier posibilidad abierta.

¿El impacto al sector porcino de Cataluña puede beneficiar a Aragón?

Las empresas lo sabrán mejor que nosotros. Son ágiles y pueden detectar nichos de mercado. Yo siempre digo que mal de muchos, consuelo de tontos. Es una situación lamentable y dramática que haya entrado la enfermedad, porque el problema lo tenemos en España igual. Queremos que la situación se resuelva cuanto antes y si las empresas pueden aprovechar en ese tiempo la oportunidad, mejor para ellas. Pero como he dicho, muchas empresas de aquí están allí y al revés y lo que ganan por un sitio lo pierden por otro.

¿La llegada de la enfermedad les hace plantearse la evolución de un sector que funciona tan en intensivo y que está extendido por la comunidad? ¿Hay límites?

Todo tiene un límite. Hay zonas de Aragón que ya es muy difícil que puedan tener nuevas granjas. La gran mayoría de las granjas están vinculadas al sistema de integración de las grandes empresas, que al final son las que acaban saliendo fuera y tienen esa capacidad de comercializar, y las que han hecho dar ese salto exponencial al sector porcino aragonés. Nosotros sí creemos que el sector tiene que ir hacia una cierta reconversión, donde las granjas más antiguas tendrán que ir desapareciendo, salvo que se adapten, e ir hacia un modelo de granjas más modernas, más seguras, con algo más de capacidad y en determinados territorios. He tenido la oportunidad de visitar granjas de última generación y las medidas de seguridad son brutales y es al modelo al que hay que ir. España es modélico en el sector porcino, un sector muy reconocido en todo el mundo y la gente sabe que comprar carne de aquí es una garantía frente a otros países.

No me resisto. Ayer la DGA presentó los presupuestos de 2026, ¿qué le parecen?

A mí me parecen unos buenos presupuestos. Lo explicaron bien el presidente y el consejero de Hacienda. Nuestras principales actuaciones están contempladas ahí y nos permitirán reforzar nuestras políticas. En eso estamos.

¿Se van a aprobar o vamos a elecciones?

Eso yo no lo puedo saber (sonríe).