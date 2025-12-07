El PP evita cualquier ‘guiño’ a Vox en su proyecto de Presupuesto para Aragón

Los Presupuestos de 2026 presentados por Jorge Azcón y su Gobierno el pasado viernes fueron una declaración de intenciones contra Vox. El jefe del Ejecutivo autonómico, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, explicaron un proyecto que no tiene ningún acercamiento a Vox entre sus postulados y que explicitó la subida de cuantías a algunas partidas y políticas que la ultraderecha rechaza y pone como condición para apoyar a los conservadores. Una muestra más de la lejanía entre las dos derechas y de la cercanía de un adelanto electoral en la comunidad.

Aunque el proyecto oficial de Presupuestos no ha trascendido, la presentación utilizada por el Gobierno de Aragónpara ejemplificar las líneas maestras de sus próximas cuentas sí reflejó los asuntos más importantes para cada una de las consejerías. Un repaso en profundidad devuelve, a través de esas 36 páginas, un puñado de iniciativas que se escapan de lo que Vox podría aceptar para dar sus siete votos a Azcón y sacar adelante las cuentas en un trámite parlamentario que ni siquiera vivirá este proyecto.

Con números aparece el aumento de la cooperación al desarrollo, que el PP quiere llevar hasta los cuatro millones de euros. Lo hace después de que con Vox en el Gobierno de Aragón, las cuentas de 2024 rebajaran casi un 80% la cuantía: de 5,1 millones de euros se bajó hasta algo menos de 870.000 euros.

Cohousing

La segunda medida que seguro molesta a Vox es el cohousing, un modelo de vivienda que la ultraderecha rechazó explícitamente en los últimos debates en el Parlamento. La consejería de Vivienda, que pilota Octavio López, pretende destinar hasta cuatro millones de euros para desarrollar este tipo de solución habitacional por la comunidad.

No se ve, pero se sabe, el crecimiento del presupuesto del IAM. Hasta un 10% crecería la cuantía destinada al Instituto Aragonés de la Mujer, un organismo que la ultraderecha en la comunidad quiere suprimir. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, avanzó ese crecimiento hace unas semanas en una entrevista con este diario.

También hay referencias y partidas vinculadas a las víctimas de la violencia de género (el término, que Vox niega por activa y por pasiva, apareció claramente en la presentación del viernes) para facilitar su desarrollo. Y financiación para proyectos vinculados a la Ley Nacional de Memoria Democrática, cofinanciados con el Gobierno de España. En paralelo, la DGA sigue trabajando en un plan de concordia que todavía no se ha desarrollado con intensidad, pese a llevar casi dos años aprobado. Dos cuestiones ideológicas, violencia de género y memoria democrática, contra las que embiste Vox casi a diario.

Concertación del Bachillerato

Tampoco se vieron en la presentación del pasado viernes otros asuntos políticos y económicos que están blindados en la propuesta presupuestaria del Gobierno de Jorge Azcón. El acuerdo económico-social, con ayudas a la patronal y a los sindicatos, sigue siendo una apuesta de la consejería de Economía que dirige Mar Vaquero. Tampoco hay referencias a la ordenación de las renovables y se mantiene la apuesta por el sector en la DGA, pese a las reticencias mostradas por Vox en los últimos meses. El Presupuesto de 2026, de aprobarse, contemplaría subidas en el dinero destinado a los parques naturales de la comunidad y a la conservación de la naturaleza.

Los pocos lugares comunes con la ultraderecha que el PP referenció en la presentación de las cuentas fueron la bajada de impuestos –la reforma fiscal es la misma que Azcón ya planteó para 2025 y no pudo aprobar por no tener cuentas– o los beneficios a familias numerosas, así como la concertación del Bachillerato.

Vox, que irá a la ronda de contactos convocada por el presidente, expresó su malestar por la falta de algunos temas capitales para el partido de Alejandro Nolasco, como las referencias a la inmigración ilegal, la ordenación de las renovables o la limpieza en los ríos de la comunidad.