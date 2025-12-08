Aragón afronta una huelga de médicos este martes tras el puente de la Constitución y en plena ola de gripe

Aragón deja atrás el puente de la Constitución y se adentra en una huelga de médicos que durará cuatro días -desde este martes, 9 de diciembre, hasta el viernes 12- y que coincidirá con el paro general convocado a nivel nacional para rechazar el borrador del Estatuto Marco. Los sindicatos médicos de la comunidad (CESM y Fasamet) confirmaron el jueves lo que venían alertando desde hacía meses: pararán su actividad para sumarse a la protesta estatal y para, además, reclamar al Gobierno de Aragón mejoras laborales y retributivas. La doble huelga llega en pleno pico de gripe, que esta temporada ha crecido de forma notable hasta ser epidemia mucho antes de lo usual, y después de un festivo marcado por el turismo.

Esta situación preocupa en la consejería de Sanidad, que prevé que la huelga afectará de forma directa a la reducción de las listas de espera quirúrgicas y a la demanda asistencial. El propio consejero del ramo, José Luis Bancalero, alertaba la semana pasada de que se trata de un paro general "de muchos días" (cuatro), lo que puede "mermar" el impulso recibido hasta ahora en la accesibilidad y demora quirúrgica. El "frenazo" de la actividad durante prácticamente toda una semana también se dejará notar en las urgencias -tanto en las hospitalarias como en las de Primaria, recién estrenadas este 1 de diciembre- debido al cierre de consultas y quirófanos.

Con este escenario por delante, Bancalero indicó la semana pasada que, con el objetivo de minimizar las consecuencias que la huelga pueda generar en los usuarios, se han adoptado medidas como establecer servicios mínimos en todos los centros para garantizar la asistencia sanitaria. Pero la situación preocupa porque, recordó, son "muchos días" de paros.

Los sindicatos médicos ya alertaron a principios del pasado noviembre de que el Gobierno de Aragón había incumplido el Acuerdo para la mejora de Atención Primaria de Salud y amenazaron con movilizaciones que, ahora, se han traducido en una huelga autonómica acompasada con otra estatal a la que también se suman.

Según explicaron la semana pasada, el paro en Aragón llega para reclamar a la DGA medidas como el cumplimiento del citado acuerdo, que comprende que el Gobierno autonómico destine el 25% del gasto a la Atención Primaria en 2026, u otras como que se equiparen las condiciones laborales de los médicos aragoneses a las de los de otras comunidades, ya que sostienen que el territorio es uno de los seis en los que menos se paga a los facultativos.

A nivel nacional, denuncian que el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad plantea cuestiones "gravemente perjudiciales" que impactan en la profesión y en la calidad asistencial que se da a los pacientes, tales como la regulación de las jornadas y las guardias. Los sindicatos denuncian que, frente a las 35 horas semanales establecidas con carácter general para los trabajadores públicos, la nueva norma recoge un promedio de 45 horas a la semana por las guardias obligatorias, que además se retribuyen a un tercio de las ordinarias y no cotizan para la jubilación pero sí para el IRPF.

Por estos y otros motivos, los sindicatos médicos de Aragón solicitan al Gobierno de España elaborar un Estatuto propio para que sean los facultativos los que negocien las condiciones particulares de trabajo de los médicos. El rechazo hacia el borrador es tal que también la semana pasada las organizaciones que componen la mesa de negociación del Estatuto Marco(UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) programaron también una huelga indefinida a partir de enero contra la norma planteada por la ministra Mónica García.

Con todo, los sindicatos tranquilizaron a la población la semana pasada al indicar que los servicios mínimos para estos próximos cuatro días serán "muy superiores" a los de anteriores ocasiones en las que la huelga ha sido puntual.

Pero los profesionales sanitarios pararán su actividad durante unos días y, además, se concentrarán para evidenciar su malestar. Lo harán los días 10 y 11 a las 12.00 horas ante la Consejería de Sanidad en Zaragoza; el miércoles 10 a las 11.00 horas en el hospital San José de Teruel y, el jueves 11, en el hospital Obispo Polanco (Teruel) a las 12.00 horas.