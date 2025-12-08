¿Por qué Aragón logra frenar la segregación escolar mientras en otros territorios se dispara?

Madrid, Cataluña y País Vasco presentan las tasas más elevadas de segregación del alumnado por origen inmigrante o por nivel socioeconómico, situándose por encima de la media española y a la cabeza de la Unión Europea, mientras que la de Aragón se encuentra por debajo de la media española.

En estas comunidades autónomas es donde los estudiantes están más separados, según sean favorecidos o desfavorecidos, incluso más que en países como Francia y Alemania.

Así se desprende del estudio realizado por la federación de Enseñanza de CCOO "Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver", y donde el sindicato propone eliminar el distrito único como principal acceso al centro educativo y cambiar los criterios de admisión para reducir la capacidad de los colegios e institutos para elegir a su alumnado.

Pero sobre todo inciden en la necesidad de que haya medidas que favorezcan la inclusión del alumnado vulnerable, con cuotas y con criterios únicos y aumentar la financiación hasta el 7 % del PIB, ya que señalan que la falta de recursos en el sistema educativo es una de las causas de la segregación.

Según el estudio, basado en datos de PISA 2022, el promedio de segregación escolar por motivos socieconómicos en el conjunto del España es de un índice de 0,36 mientras que la segregación por origen del alumno (inmigrante) es de 0,19.

España se encuentra en una posición media-baja entre los países europeos en cuanto a segregación por renta del estudiante, con niveles inferiores a Francia o Italia, y es en la separación del alumno por origen donde se sitúa en el tercio superior de la UE, con mayor segregación que países como Alemania, Dinamarca, Grecia o Portugal.

Madrid y Cataluña, a la cabeza

Madrid es con diferencia la región con mayor segregación escolar, con un índice de 0,42 para el alumnado desfavorecido y de 0,45 para el más favorecido, seguida de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cataluña.

Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla-León son la comunidades con menor índice de segregación escolar.

A su vez, la de Aragón presenta un índice del 0,34 para el alumnado desfavorecido y del 0,28 para el más favorecido.

Teniendo en cuenta la separación del alumno según su nivel socioeconómico la comunidad madrileña se sitúa en la parte más alta de la tabla europea, con un nivel de segregación superior al de Francia, Italia o Reino Unido y comparable al de países del Este de Europa o Alemania.

En cuanto a la segregación por origen del alumno son Cataluña y País Vasco las regiones que presentan la mayor segregación de este tipo, situándose solo por detrás de Austria, Reino Unido y Bélgica

No obstante, la segregación socioeconómica ha disminuido progresivamente en su media estatal desde 2015 mientras que se ha disparado la del alumnado de origen inmigrante, que ha crecido en España en los últimos 20 años.

En Cataluña, el incremento ha sido constante, pasando de 0,08 en 2003 a 0,24 en 2022.

Por otra parte, la separación del alumnado es más frecuente para el colectivo de los más favorecidos que para el de los desfavorecidos en casi todas las comunidades autónomas.

¿En qué consiste la segregación escolar?

La segregación escolar es la distribución desigual de estudiantes según sus características (socioeconómicas, de origen nacional, sexo o género, etnia o cultura, o bien por sus necesidades especiales o académicas).

Se origina sobre todo por la zona de residencia y la falta de libertad de elección del centro educativo, y entre sus consecuencias está el bajo rendimiento académico, la desigualdad de oportunidades y un impacto negativo en la salud mental y emocional del alumnado.

CCOO denuncia que los centros privados concertados son los que más segregan al utilizar el cobro de cuotas y otros mecanismos para seleccionar al alumnado.

¿Qué se puede hacer?

Aumentar la inversión en educación pública hasta el 7 % del PIB es una de las peticiones de CCOO, así como priorizar la reducción de ratios en centros con alta segregación y que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente doble a efectos de ratio y no solo el de necesidades especiales educativas.

Extender la educación pública de 0 a 3 años, especialmente en zonas desfavorecidas, y reforzar el sistema de becas, son otras propuestas del sindicato.