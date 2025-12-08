Aragón reconoce a sus estudiantes más brillantes: "La Beca Excelencia premia tus años de esfuerzo y sientes que han sido de utilidad"

La sensación es de asombro y muy positiva, comparte Raúl Magallón. Se trata de un joven universitario de Zaragoza que la semana pasada recibió la buena noticia de que le habían concedido la Beca Excelencia del Gobierno de Aragón, que se dirige a los alumnos que van a acceder por primera vez a estudios oficiales de grado o máster en el sistema universitario de Aragón y que tienen un alto rendimiento académico. "El 19 de noviembre salió la resolución y fue una sensación de... ¡Guau! Han premiado tus dos años (etapa de Bachillerato) de esfuerzo, que han sido de utilidad", expresa Raúl, que es uno de los diez estudiantes a los que la semana pasada recibió la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés.

Raúl estudió en el instituto Clara Campoamor de Zaragoza. En 1º de Bachillerato descubrió la Beca Excelencia de la DGA gracias a una compañera de trabajo de su madre. Le pareció una buena oportunidad y cuenta que por ello estuvo "muy atento a cuándo la ofrecían" para poder aplicar a ella. El plazo de presentación de esta última convocatoria se abrió el día 5 de julio y se cerró el 25 del mismo mes, según informa en su página web el Gobierno de Aragón.

Para que le concedieran la Beca Excelencia, Raúl y los otros 149 estudiantes de grado -también se dirige a los del máster- a los que se la ha otorgado han tenido que ajustarse a los siguientes requisitos. El primero, estar empadronado en Aragón. El segundo, haber obtenido una nota igual o superior a un 9 en la fase obligatoria de la PAU (prueba de acceso a la universidad, antes llamada EVAU o Selectividad), que es a la que se debe someter cualquier estudiante que desee acceder a los estudios de grado y que comprende un examen de Lengua Castellana y Literatura, otro de Historia de España o de la Filosofía, otro de Idioma (Inglés, Francés o Alemán) y un cuarto de una materia específica en función de la modalidad cursada en 2º de Bachillerato. Raúl tuvo un 9,6 sobre 10.

El tercer requisito es haberse matriculado en una titulación de la Universidad de Zaragoza o de la San Jorge (USJ), en un mínimo de 60 créditos y en la modalidad presencial, antes del 24 de septiembre de 2025. "Ahora estoy en 1º de Física", explica Raúl, que desde 3º de ESO tenía claro que cursaría este grado. "La carrera está superando todas mis expectativas con creces. Tengo profesores que son espectaculares y que hacen que las clases sean mucho mejor, y compañeros y compañeras que lo son todo. Estar con ellos es lo mejor", expresa el joven, que incide en que por ahora "está superando las expectativas con creces".

Que le hayan concedido la Beca Excelencia, que supone una ayuda de 2.500 euros, es un impulso más para continuar. "Seguiría con Física con o sin la beca, porque al fin y al cabo estoy cursando el grado por la pasión que le tengo a esta rama de la ciencia. Sí que es verdad que es un incentivo que se agradece, que te puede servir para ahorrar o para irte de Erasmus si te apetece, para potenciar tu paso por la carrera", sostiene Raúl. El joven comparte que, gracias a ella, ahora cuenta con un presupuesto que le permitirá asistir a congresos científicos si así lo requiere, una oportunidad que le va a "abrir puertas".

Y es por todos estos beneficios que, dice, le reporta la Beca Excelencia, por lo que Raúl considera que debería darse más a conocer. "Tendrían que darle más difusión a esta ayuda. Hay personas que, con sus notas de la PAU, habría sido el top 2 (en la beca), pero no se presentaron porque no la conocían", comparte el estudiante. Entre sus propuestas, que se informe a los centros educativos, si es que ahora no se hace, para que estos puedan a su vez transmitírselo a los estudiantes.

También María Reula conoció la Beca Excelencia gracias a sus padres, que al ver que cumplía con todos los criterios marcados por el Gobierno de Aragón le recomendaron que aplicara. El pasado 19 de noviembre, cuando salió la resolución de la convocatoria, vio que se la habían concedido. "Me siento muy agradecida porque premian y reconocen el esfuerzo que es sacar estas notas", celebra la estudiante, que en la fase obligatoria de la PAU obtuvo un 9,72 sobre 10.

María cursa 1º de Medicina en la Universidad de Zaragoza, algo que tenía claro desde hacía un tiempo. Cuenta que la ayuda ahora recibida es un "impulso" para ella, que tenía como primera opción estudiar en Aragón pero que, en caso de haberse quedado fuera de la titulación, se habría marchado a otra comunidad a cursarla. "Estoy muy contenta. Ahora me gustan mucho las asignaturas, y luego conforme avanza el grado te vas especializando más", celebra.

La joven, que estudió en el instituto Valdespartera, celebra así haber sido una de las 150 alumnas de grado a la que han concedido la Beca Excelencia de 2.500 euros después de estar "dos años (los de la etapa de Bachillerato) con la presión de sacar esas notas para poder entrar al grado".