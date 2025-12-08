Así es el pueblo más impresionante de Teruel: 'colgado' sobre un desfiladero en la Ruta del Silencio

Aragón cuenta con auténticas joyas patrimoniales y paisajísticas escondidas entre los parajes menos conocidos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Pequeños pueblos del Maestrazgo, la Comarca de Daroca o La Ribagorza que han logrado sobrevivir al fenómeno de la despoblación, perdiendo en el camino numerosos vecinos, pero manteniendo vivas sus tradiciones, su arquitectura y sus monumentos.

El turismo rural en Aragón es cada vez mayor y Zaragoza ha dejado de acaparar todos los focos, pese a ser considerada históricamente una ciudad de paso entre Madrid y Barcelona. El Pirineo Aragonés consigue llenarse durante todo el año: en invierno sus estaciones de esquí rebosan de visitantes de toda España, mientras que en verano muchos zaragozanos huyen del calor hacia sus segundas residencias en Jaca, Biescas o Villanúa.

Tampoco faltan visitantes en Teruel, donde destinos como Albarracín, Valderrobres o el propio Maestrazgo turolense se han consolidado como grandes atractivos turísticos. Y es precisamente en este entorno donde se encuentra uno de los pueblos más bonitos de Aragón: Villarluengo, escondido en pleno Parque Cultural del Maestrazgo y situado sobre un escarpado promontorio.

Villarluengo está emplazado en la falda del Monte Santo, sobre un espolón de rocas calcáreas a 1.130 metros de altitud. Los viajeros sin vértigo pueden disfrutar desde sus casas colgantes de las impresionantes gargantas del río Cañada, uno de los paisajes más espectaculares de la provincia.

Un pueblo con historia y pionero en avances tecnológicos

La historia de Villarluengo se remonta al siglo XII, cuando existía un castillo conocido como Nocito o Noched, tal y como recuerda Turismo Maestrazgo. Ya en el siglo XVIII, el municipio vivió un hecho revolucionario: una familia con capital francés instaló la primera fábrica de papel continuo de España, un hito industrial poco conocido.

Con el tiempo, las antiguas fábricas cambiaron su actividad hacia el sector textil hasta su cierre en 1958. Como curiosidad, Villarluengo, que cuenta con baños de aguas termales, fue el primer pueblo de Teruel en tener luz eléctrica y el primero de todo el Maestrazgo con agua corriente y calles pavimentadas. Un detalle que demuestra su carácter pionero.

Panorámica de Villarluengo / TURISMO MAESTRAZGO

Patrimonio imprescindible en Villarluengo

Dentro del casco urbano destaca la iglesia neoclásica de Nuestra Señora de la Asunción, reconocible por sus dos torres visibles a varios kilómetros de distancia. También es notable el Ayuntamiento del siglo XVI y diversas masías fortificadas en los alrededores, como la Torre Santa o el espectacular Balcón de los Forasteros, un auténtico mirador natural.

La espectacular iglesia de Villarluengo / TURISMO DE MAESTRAZGO

Naturaleza en estado puro: pasarelas, gargantas y formaciones únicas

Sin salir del municipio, es imprescindible visitar Montoro de Mezquita para recorrer las pasarelas del estrecho de Valloré, una ruta fluvial accesible para toda la familia y una de las más bellas del Maestrazgo. Todo el entorno de Villarluengo es un paraíso natural gracias a sus montañas, barrancos y formaciones geológicas.

La más llamativa son los Órganos de Montoro, unas formaciones rocosas verticales que parecen gigantescas flautas apuntando al cielo. Este fenómeno geológico forma parte de la famosa The Silent Route, un recorrido panorámico por la A-1702 que atraviesa 63 kilómetros de paisajes salvajes uniendo las comarcas del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos.

Los órganos de Montoro junto a Villarluengo / TURISMO DE ARAGÓN

Muy cerca de Villarluengo también se encuentran los Estrechos de Cañada de Benatanduz, otro paraje perfecto para los amantes del senderismo, la fotografía y la naturaleza más auténtica.