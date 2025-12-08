Cerca de 3.000 jabalíes abatidos en Aragón tras el llamamiento para frenar la peste porcina

El primer fin de semana tras la llamada del Gobierno de Aragón a los cazadores para intensificar las batidas deja un saldo en la comunidad aragonesa de cerca de 3.000 jabalís. Son un millar más que la media habitual en un sector en el que insisten en que están a disposición del Ejecutivo para ayudar en todo lo que sea necesario para evitar que la peste porcina traspase la frontera catalana.

Salir a cazar es un algo habitual, una práctica rutinaria que se celebra todos los fines de semana. Este, sin embargo, era especial porque se produce en un momento en el que Cataluña lucha contra la peste porcina y el Ejecutivo aragonés trabaja en poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar que el virus salte a Aragón. Y porque es el primero después del decreto ley aprobado por la DGA para incentivar la caza del jabalí en la comunidad, con el objetivo de crear «un tapón o una barrera» con Cataluña para evitar la potencial entrada de la enfermedad. Este decreto incluye subvenciones a los cotos de caza y también a los centros de recogida de piezas.

Según explica el presidente de la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), Ángel Nuño, este fin de semana largo, coincidiendo con el puente, ha permitido aumentar el número de jabalís que se cazan. «Normalmente solemos cazar unos 2.000 entre el sábado y el domingo, pero este como hemos añadido el lunes festivo estaremos muy cerca de los 3.000», señala. Y eso que una parte de los cazadores destinó el domingo a la caza menor. Cada año, en Aragón se pueden llegar a cazar hasta más de 40.000 cerdos silvestres.

Una cazador con varios perros durante una batida este sábado cerca de Salillas. / JAIME GALINDO

Nuño insiste en que el sector está volcado y va a hacer todo lo posible para frenar la entrada de la enfermedad a la comunidad, pero pidió tiempo. «Todo ha ido muy deprisa y necesitamos tiempo para que haya resultados. Las batidas se programan y en una semana no podemos poner todo en práctica. Estamos en ello», asegura.

Desde la Federación van a elaborar protocolos y guías de bioseguridad para que todos los cazadores actúen de la manera más segura posible, desinfectando sus materiales, suelas y vehículos si es necesario.

«Todos estamos muy concienciados, pero hay que hacer las cosas con prudencia y seguridad y es muy importante que el que salga a cazar lo haga con seguridad y esté preparado», insiste Nuño, que volvió a hacer un llamamiento a la calma. «La peste porcina no ha llegado a Aragón, aquí se ha actuado muy rápido y se han tomado medidas», subraya el representante de los cazadores.