Las cifras de la dependencia en Aragón: casi 49.000 personas tienen prestación pero más de 2.600 esperan su valoración

Aragón cerró el mes de noviembre con 61.070 solicitudes de dependencia activas, un dato que confirma la evolución sostenida del sistema y consolida un año excepcional tanto en actividad como en capacidad de respuesta.

Solo durante este mes se han registrado 1.143 nuevas solicitudes iniciales, 1.054 revisiones de grado y 931 revisiones de Plan Individualizado de Atención (PIA), lo que pone de manifiesto el elevado dinamismo de los servicios sociales y el esfuerzo administrativo que se está llevando a cabo.

La mejora más destacada del mes de noviembre vuelve a ser el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la asignación del PIA, que se sitúa en 145 días, cuatro menos que en octubre y 44 días por debajo del cierre de 2024.

La mejora en la tramitación se acompaña de una apuesta muy significativa en la atención, ya que el sistema reconoce el derecho a prestación a 48.997 personas, de las que 48.894 cuentan ya con un PIA asignado. Es decir, tan solo 76 personas se encuentran en lista de espera para recibir su prestación o servicio, una cifra que se mantiene en mínimos históricos y que demuestra la eficacia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para reducir retrasos, simplificar procedimientos y agilizar la valoración y asignación de recursos.

Las personas atendidas por el sistema han aumentado en 24 meses en más de 4.000, hasta alcanzar las 48.894: todas ellas acceden a un total de 64.754 prestaciones en vigor, ya sean de carácter económico o de servicios.

Respecto a la lista de espera, fue en septiembre de 2024 cuando se alcanzó el pico máximo de solicitudes sin valorar (4.898) toda vez que se iban acumulando al dejar de toparse las nuevas entradas al sistema; desde entonces, a resultas de los sucesivos refuerzos de los equipos de valoración, se ha reducido este indicador en más de un 40% al mínimo actual, que es de 2.639 solicitudes pendientes de valorar en noviembre de 2025, lo que supone la cifra más reducida desde marzo de 2022.

En cuanto a las prestaciones, en noviembre se han contabilizado un total de 64.754 activas –frente a las 59.481 del mismo periodo en 2024, de las cuales el 56% son económicas, mientras que el 44% restante son de servicio.

Reducir los tiempos de tramitación en un contexto de fuerte crecimiento de solicitudes es un avance especialmente significativo y convierte a Aragón en una de las comunidades con mejor rendimiento dentro del Sistema de Atención a la Dependencia.