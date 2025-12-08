Confianza en el turismo aragonés: la ocupación del puente supera el 70% y ya se disparan las reservas navideñas

El mes de diciembre está dejando buenas cifras de afluencia turística en Aragón, especialmente en los destinos de nieve. De hecho, el buen tiempo de las últimas jornadas sumado a las precipitaciones tempranas ha permitido mejorar el porcentaje de ocupación hotelera que se estimaba en un 70% gracias a las reservas de última hora. El sector gana presencia y el gasto asociado de los visitantes va al alza, según indican fuentes empresariales.

La presidenta de la Asociación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Sara Ros, destaca que en estos tres días de puente por los festivos de la Inmaculada y la Constitución algunas zonas han superado el 80% de ocupación, especialmente aquellas cercanas a las pistas de esquí.

Concretamente, los municipios próximos a los centros de turismo invernal se ha registrado una ocupación entre el 80% y el 85%, tanto en el Pirineo de Huesca como en Gúdar-Javalambre en Teruel. «Comenzar la temporada pudiendo ofrecer unas buenas referencias es importante, sobre todo por la llegada de un tipo de visitante con más poder adquisitivo», señala el presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, José María Ciria.

Las estaciones del grupo Aramón también han cerrado un buen puente festivo. Las pistas han ofrecido 100 kilómetros esquiables en una apertura «marcada por el buen tiempo y ambiente en las estaciones que han dejado un balance favorable para el arranque de la temporada».

Panticosa abrió el viernes 5 de diciembre, seguida por Javalambre y Valdelinares el sábado 6. Cerler ya cuenta con seis kilómetros esquiables en el sector Ampriu, mientras que Formigal-Panticosa ofreció más de 80 kilómetros y una amplia oferta de servicios.

De hecho, el après-ski Marchica completó la programación de estos días con sesiones especiales de Rai, Pure Marchica con su espectáculo del quince aniversario y, durante el fin de semana, M the Club inauguró su sesión de Piano Bar.

Además de la nieve, el turismo en Aragón durante el pasado puente ha tenido otros focos de atención, como en la feria de la trufa de Sarrión, la oferta navideña en la capital aragonesa o los últimos días de apertura para este año del parque paleontológico turolense Dinópolis. Según los datos facilitados por la entidad en estos tres días se han registrado un total de 3.269 visitantes.

El parque permaneció abierto desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de diciembre, siendo este su último puente festivo de la temporada. La directora-gerente de la instalación, Higinia Navarro, ha celebrado que el parque «ha vuelto a ser destino para todos aquellos que se sienten atraídos por el mundo de los dinosaurios y que encuentran en nuestro parque una referencia a nivel nacional».

Una vez superado con buenos datos el primer puente del invierno las miradas del sector turístico aragonés están puestas en el fin de año. «Desde hace tiempo las reservas se hacen con más tiempo por lo que ya podemos ver que habrá animación», indica la presidenta de la Asociación Empresarial y Turística del Sobrarbe, Paz Agraz. Según los datos de Faratur en algunos alojamientos de turismo rural y pequeños hoteles la ocupación a está al 60%. Y subiendo.