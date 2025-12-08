El Gobierno de Aragón reacciona a la mano tendida de Alegría: “El PSOE ha entrado en pánico”
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo de Azcón rechaza la mano tendida del PSOE, al que acusa de “incoherencia” y “miedo al adelanto electoral”
Acción, reacción. El Gobierno de Aragón no se ha pensado demasiado la propuesta del PSOE Aragonés de mano tendida para negociar los Presupuestos de 2026. La vicepresidenta del Ejecutivo aragonés y portavoz, Mar Vaquero ha rechazado la propuesta “incoherente” del PSOE y ha declinado que los socialistas puedan aprobar el techo de gasto. “Para hacerlo tendrían que aprobar nuestra rebaja fiscal”, ha dicho Vaquero, que ha expresado su “incredulidad” a la propuesta socialista.
Para el PP, los socialistas intentan “ganar tiempo” ante un hipotético adelanto electoral que pillaría al partido en tendencia a la baja por los escándalos de corrupción y el encarcelamiento de Abalos y Koldo Garcia.
Sin embargo, Vaquero ha mostrado su “total disponibilidad” a negociar con Vox en la comunidad después de que su portavoz, Alejandro Nolasco, hablara de las “buenas sensaciones” antes de la ronda de contactos prevista para mañana martes con la ultraderecha.
Vaquero ha considerado que Alegría “ha entrado en pánico” por tener que dejar el Consejo de Ministros si hay un adelanto electoral en Aragón y ha defendido que el proyecto del PP en la comunidad es la antítesis de la “política de las mentiras del sanchismo”, a quienes ha vuelto a recordar los casos de corrupción y de machismo que afectan al ahora ex asesor de Moncloa, Paco Salazar.
- Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia
- Este es el pequeño y 'montañoso' barrio de Zaragoza del que nadie quiere marcharse
- Fagor y su socio chino ya buscan trabajadores para la fábrica de chasis de Leapmotor en Borja
- ¿Adiós a los bares de toda la vida? Los motivos que propiciaron el cambio del modelo de negocio en la hostelería
- Estos son los días de apertura de los centros comerciales de Zaragoza durante el puente de la Constitución
- Boreal' se inaugura en medio de la polémica en el Parque Grande: 'Es la misma fórmula que aplicamos el Día del Libro
- El Gobierno de Aragón resucita la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza prometida por Natalia Chueca
- La Sicilia Bella, el restaurante de Zaragoza que conquista con sus pizzas estrella y desayunos italianos: 'Cuando los prueban la gente se enamora del plato”