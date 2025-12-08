El Gobierno de Aragón reacciona a la mano tendida de Alegría: “El PSOE ha entrado en pánico”

Acción, reacción. El Gobierno de Aragón no se ha pensado demasiado la propuesta del PSOE Aragonés de mano tendida para negociar los Presupuestos de 2026. La vicepresidenta del Ejecutivo aragonés y portavoz, Mar Vaquero ha rechazado la propuesta “incoherente” del PSOE y ha declinado que los socialistas puedan aprobar el techo de gasto. “Para hacerlo tendrían que aprobar nuestra rebaja fiscal”, ha dicho Vaquero, que ha expresado su “incredulidad” a la propuesta socialista.

Para el PP, los socialistas intentan “ganar tiempo” ante un hipotético adelanto electoral que pillaría al partido en tendencia a la baja por los escándalos de corrupción y el encarcelamiento de Abalos y Koldo Garcia.

Sin embargo, Vaquero ha mostrado su “total disponibilidad” a negociar con Vox en la comunidad después de que su portavoz, Alejandro Nolasco, hablara de las “buenas sensaciones” antes de la ronda de contactos prevista para mañana martes con la ultraderecha.

Vaquero ha considerado que Alegría “ha entrado en pánico” por tener que dejar el Consejo de Ministros si hay un adelanto electoral en Aragón y ha defendido que el proyecto del PP en la comunidad es la antítesis de la “política de las mentiras del sanchismo”, a quienes ha vuelto a recordar los casos de corrupción y de machismo que afectan al ahora ex asesor de Moncloa, Paco Salazar.