El hospital Provincial agilizará los cribados de cáncer de mamá con dos nuevos mamógrafos

Esta mejora tecnológica ha supuesto una inversión de 471.900 euros, financiada con el programa AMAT-I, y va a permitir realizar un mayor número de pruebas

Acceso al hospital Provincial de Zaragoza.

Acceso al hospital Provincial de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha renovado, entre 2024 y 2025, dos de sus tres mamógrafos destinados al programa de cribado de cáncer de mama y que sirve para obtener una imagen con una resolución más alta. Este mes de noviembre se acaba de instalar el segundo dispositivo, que ya ha comenzado a utilizarse.

Esta mejora tecnológica ha supuesto una inversión de 471.900 euros, financiada con el programa AMAT-I, y va a permitir realizar un mayor número de pruebas.

El Hospital Nuestra Señora de Gracia, donde se realiza las pruebas del cribado de cáncer de mama en Zaragoza, posee dos mamógrafos que funcionan por las mañanas y tres por las tardes.

Más en concreto, el tercero se usa por las mañanas por el servicio de Radiología para mamografías de diagnóstico y por las tardes para el programa de cribado.

No obstante, este mes de diciembre, se van a iniciar unas pequeñas obras para poder instalar un mamógrafo más destinado al programa de cribado, de manera que en unas semanas habrá tres mamógrafos para cribado y se podrán agilizar los tiempos.

La responsable del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Moreo, ha explicado que los dos nuevos equipos son mamógrafos Hologic, que “utilizan la tomosíntesis, con mamografías en 3D, para obtener imágenes tridimensionales detalladas de la mama”.

Según ha manifestado Moreo, este sistema ayuda a detectar con mayor precisión el cáncer de mama “al reducir la superposición de tejido, permitiendo identificar lesiones pequeñas o sutiles que podrían pasar desapercibidas en una mamografía 2D tradicional en aquellas mujeres que precisen pruebas complementarias para el diagnóstico”.

En la actualidad, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama del Servicio Aragonés de Salud posee mamógrafos tres en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, uno en el Hospital Sagrado Corazón de Huesca y tres itinerantes, uno por cada una de las unidades móviles de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

