De la Marea Verde al instituto Martina Bescós: el resurgir de las huelgas en la comunidad educativa de Aragón

Ha habido algo de conocido en el estreno de este diciembre. El comienzo de mes ha traído consigo el recuerdo de aquel primer septiembre con covid, el de 2020. Fue entonces cuando la educación de Aragón vivió su última huelga total -en octubre de 2024 hubo paros parciales-, en aquella ocasión, en plena pandemia, para exigir una vuelta al cole segura. Los datos que ofreció el Departamento de Educación, liderado en aquel momento por Felipe Faci bajo el mandato del socialista Javier Lambán, fueron de un seguimiento del 6% del profesorado.

Este pasado martes, y después de muchas reivindicaciones, el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva inició una huelga, en esta ocasión para denunciar que sufren falta de personal no docente, que se prolongó hasta el pasado jueves 4 y que, al menos por ahora, parece haber dado sus frutos. Y aunque en este caso ha sido un solo centro el que durante tres días ha parado su actividad, la imagen que ha mostrado ha sido la de toda una comunidad educativa -madres, padres, profesores, alumnos, personal no docente- que se ha movilizado por un fin compartido: que se dote al centro de profesionales suficientes para que los alumnos reciban la atención adecuada.

Septiembre de 2020

El 18 de septiembre de 2020, el sindicato CGT convocó una huelga educativa en Aragón para clamar contra una falta de medidas de seguridad en los colegios y de protección al profesorado en la vuelta a las aulas tras la pandemia. Los paros totales fueron acompañados de una concentración a las puertas del departamento de Educación para solicitar la dimisión del entonces consejero del ramo, Felipe Faci (PSOE). A ella acudieron cerca de 200 manifestantes.

La organización sindical valoró de forma "positiva" aquella jornada que, según indicaron desde la DGA, tuvo un seguimiento del 5,91% en la comunidad. La discrepancia entre el "éxito" que celebraron los primeros y los datos, que revelaban una falta de apoyo, estuvo para las organizaciones sindicales en los servicios mínimos que decretó el Ejecutivo autonómico, que fueron de un 90% para Primaria y del 70% para Secundaria.

Desde el año anterior, las camisetas verdes en defensa de la escuela pública habían dejado de verse con tanta frecuencia. La última vez que profesores y otros miembros de la comunidad educativa las habían vestido durante una jornada de huelga total había sido el 23 de mayo de 2019, cuando profesores y otros miembros de la comunidad educativa secundaron los paros convocados por los sindicatos de la enseñanza CGT, STEA y CCOO para denunciar la falta de reversión total de los recursos y que la administración (PSOE) había incumplido su compromiso de rebajar la jornada lectiva de docentes y maestros.

Aragón estaba entonces en un momento de clave política, a solo tres días de celebrarse los comicios autonómicos (26 de mayo) que darían paso a la segunda legislatura del socialista Javier Lambán. La petición entonces reclamada -pasar de las 20 a las 18 horas lectivas en Secundaria y de las 25 a las 23 horas en Infantil y en Primaria- se alcanzó en noviembre de 2022, con el mismo gobierno en el territorio, y se empezó a aplicar en septiembre de 2023, ya con el popular Jorge Azcón como presidente autonómico.

En el mismo mes pero cuatro años antes, el sindicato CGT también convocó una huelga de profesores en Aragón para exigir la paralización de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), que fue aprobada en 2013 y que se comenzó a implementar en los centros de Primaria y FP en el curso 2014-2015. Para mostrar su rechazo a la misma, la organización sindical llamó a los paros totales el 6 de mayo de 2015, coincidiendo en fecha con los exámenes de reválida a los que se iban a someter los alumnos de 3º de Primaria los días 5, 6 y 7. Las pruebas, contempladas en la Lomce (conocida como ley Wert por el ministro de Educación popular José Ignacio Wert), generaron tensión entre los centros y el Gobierno de Aragón, entonces presidido por Luisa Fernanda Rudi (PP), y hubo familias que se negaron a que los estudiantes las realizaran.

Manifestación del movimiento Marea Verde en Zaragoza el 15 de mayo de 2013 contra la ley Wert. / Chus Marchador

Desde CGT consideraron que aquella evaluación no tenía una finalidad pedagógica, sino que se trataba de una clasificación del alumnado y de los centros con la que se primaba la excelencia frente a la igualdad de oportunidades. La huelga convocada tuvo así como fin rechazar la aplicación de la Lomce e invalidar las pruebas. Desde la organización sindical, única convocante, cifraron el seguimiento medio en un 25%, con una gran disparidad entre unos centros y otros. Desde la DGA (PP) indicaron que solo un 2,35% de los docentes secundó los paros totales. Hubo sindicatos estudiantiles que se sumaron a la causa y convocaron huelga de alumnos ese mismo día para apoyar la del profesorado.

La ley Wert también contemplaba reválidas en Secundaria y Bachillerato que tenían carácter obligatorio. Un año después se logró revertir esta situación y a finales de 2016 entraron en vigor modificaciones en la ley por las que esas pruebas pasaron a ser muestrales en Primaria y ESO, es decir, sin carácter académico, y en Bachillerato solo se tenían que someter a ellas quienes quisieran acceder a la universidad.

Un año antes, el 8 mayo de 2014, los estudiantes aragoneses habían secundado una huelga convocada a nivel nacional para los alumnos de Secundaria y de la universidad para denunciar el sistema de becas y también los recortes. Además del paro total, en Zaragoza se celebró una manifestación que discurrió desde la plaza San Francisco hasta la sede del Gobierno de Aragón.

Aquel clamor contra los recortes, entre otras causas, fue uno más que se sumó a las jornadas de paros que se celebraron durante mayo de 2013 convocada por CGT. La comunidad educativa salió a las calles varias veces ese mes, con una "gran" huelga general el día 9 que fue convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública a todos los niveles educativos y en todo el país. En ella se volvió a alzar la voz contra los recortes y contra la Lomce, y desde los sindicatos apuntaron que se trataba de la primera vez que familias, profesores y organizaciones sindicales de la enseñanza pública coincidían en la convocatoria de un paro del sector. Según sostuvieron entonces los sindicatos, la jornada en Aragón tuvo un seguimiento "masivo".

La Marea Verde se moviliza en Zaragoza, en julio de 2012. / Ángel de Castro

Unos meses más tarde, en octubre de 2013, tuvo lugar otra huelga general que en Zaragoza volvió a ser secundada de forma muy numerosa, según indicaron los sindicatos. Las camisetas verdes llenaron las calles de Zaragoza en dos multitudinarias protestas que se celebraron durante la mañana y la tarde de aquel día 24.Desde las organizaciones sindicales se apuntó a un seguimiento del 70% en la educación no universitaria y de entre el 80% y el 90% en el campus público de Aragón. Desde el Ejecutivo autonómico, ya liderado por Lambán, lo cifraron en un 37,96%.

Aquellas protestas inundaron de verde las calles de Aragón en lo que fue una continuidad al movimiento Marea Verde, que comenzó en 2012 a nivel nacional y que durante el año siguiente se extendió por la comunidad aragonesa con la celebración de distintas movilizaciones -protestas, concentraciones, manifestaciones- e incluso a las citadas jornadas de huelga durante el mes de mayo, con la Lomce como principal crítica, y octubre.

El movimiento se ha ido disipando con los años como también lo han hecho las huelgas generales, aunque las concentraciones y protestas en defensa de la escuela pública se han mantenido. Este mismo mes de noviembre de 2025, los colegios e institutos de Aragón se han concentrado cada miércoles del mes -a excepción del primero- para clamar contra la "privatización" de la educación que denuncian que impulsa el actual Gobierno autonómico (PP) con medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años o la concertación del Bachillerato. El pasado 26 de noviembre, miles de personas recorrieron las calles de Zaragoza en una multitudinaria manifestación que puso final al mes de movilizaciones.

Diciembre también ha empezado con protestas en la escuela pública, marcadas por las tres jornadas de huelga del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva que no solo parecen haber dado sus frutos sino que, además, han vuelto a dejar la imagen de toda una comunidad educativa movilizada por una causa común: que se dote al centro de profesionales suficientes para que los alumnos reciban la atención adecuada.