Marta Abengochea, líder de IU Aragón: "Hay que ir a la ofensiva porque el PP está desmantelando derechos"

¿Cuáles son sus objetivos?

Los retos que tenemos como organización, a la interna, son intentar sumar a más gente y estar presentes en todo el tejido asociativo. Ahora parece que hay un proceso de removilización de las calles y eso hay que nutrirlo y fortalecerlo. Los objetivos externamente son que esa fortaleza se traduzca en el apoyo de la mayoría social y la clase trabajadora, que es para lo que trabajamos.

Es la primera mujer al frente de IU en Aragón. ¿Qué supone?

Para la organización es un paso importante porque supone integrar la mirada feminista. Ya llevamos trayectoria feminista, pero que estemos mujeres feministas liderando y ocupando puestos de responsabilidad en las organizaciones es imprescindible.

¿Y a nivel personal?

Empezar con ese clima de unidad y cohesión es para mí un privilegio. A nivel personal, mi visión de la militancia es que hay que ocupar los cargos donde seas más útil en cada momento. Y si IU decide que hay que dar ese paso, hay que darlo. Estoy contenta y me parece un orgullo.

Conoce también de cerca el trabajo del excoordinador Álvaro Sanz, ¿era este un paso natural?

No lo sé. Nosotros no trabajamos en ese marco mental. En los momentos en que se deben producir los relevos, entonces se piensa en los perfiles. He estado muy cerca de Álvaro, pero ahora llevo más de dos años trabajando en lo mío, desde que no estoy de concejala ni en el grupo provincial. Somos una organización en la que tenemos muy buenos cargos y buena inteligencia colectiva. Luego, se van asumiendo responsabilidades. No creo que haya relevos naturales.

¿Qué cree que puede aportar a su liderazgo su experiencia como concejala de Somos Zuera en el ayuntamiento de la localidad?

Nosotras hicimos una candidatura de confluencia, que era en ese momento lo que estábamos transitando. Entonces no militaba en IU y tardé cuestión de meses en afiliarme. Está muy bien ser confluencia, pero la posibilidad de transformación de la sociedad que te da una estructura fuerte con capilaridad territorial, es mucho mayor. Esa experiencia ha sido enriquecedora. Estuvimos gobernando en coalición con el PSOE y se aprende muchísimo. Y además, lo que consigues lo consigues para tu vecina, y eso es una experiencia bonita.

Abengochea, momentos antes de la entrevista en EL PERIÓDICO. / MIGUEL ANGEL GRACIA

A IU le tocaba renovar órganos ahora, pero parece que en Aragón podría haber elecciones anticipadas. ¿Sería usted la candidata?

Lo digo de corazón: nosotras no pensamos en perfiles hasta que vemos qué proceso tenemos y conocemos la coyuntura electoral. Tenemos que ver si se consigue una unidad de la izquierda o no. Y el programa y otro tipo de cuestiones son anteriores. De momento, no está en mi cabeza y veremos cómo se desarrolla el proceso.

¿Le gustaría intentarlo?

Funcionamos mucho en base a lo que necesita la organización, y lo que necesita la clase trabajadora y la mayoría social. No en clave de lo que nos gustaría o no. ¿Sería una opción? Si ese fuera el caso, habría que dar el paso. Pero vamos a ver cómo se desarrolla.

¿Cree que habrá anticipo electoral en Aragón?

Es difícil de saber. Parece que Azcón está estirando el chicle porque ni siquiera ha presentado el techo de gasto. Pero estamos preparadas para cualquier escenario.

¿Sería mejor un adelanto electoral que otra prórroga presupuestaria?

Otra prórroga no es deseable. Sobre todo porque Azcón está gobernando en un marco de titulares hinflados y promesas económicas y de empleo insostenibles. Si no tiene presupuestos, aún es más difícil de poderlas materializar. Que la gente decida siempre es importante, pero actuaremos en el escenario que haya.

Ha mencionado la hipotética confluencia de la izquierda. Desde que ha sido elegida, ¿ha promovido algún tipo de conversación con el resto de partidos de izquierdas?

Todavía es incipiente. Se tienen conversaciones informales. Veremos cómo se puede desarrollar y si es factible. Sobre todo, tienen que ser procedimientos democráticos con objetivos comunes y transparencia y respeto a las organizaciones. Nuestra voluntad, como siempre, es buscar frentes amplios. Y más en un momento en que es muy urgente desalojar del poder a las derechas y su sumisión a la extrema derecha.

¿Con quién son las conversaciones? ¿CHA y Podemos, como en la experiencia de Sumar?

Eso sería adelantar acontecimientos. No sabemos cómo va a producirse ese proceso y no creo que sea prudente sacar a la luz lo que se habla. Hay que cuidar mucho esos procesos a la interna. No sé qué actores podrían estar.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno del PP en Aragón?

Hay que ir a la ofensiva. La actitud de este Gobierno de Aragón es de desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora y de la gente más vulnerable. En vez de gobernar, es una correa de transmisión de los intereses y negocio de las grandes multinacionales y de la clase privilegiada. Nuestra actitud es a la ofensiva y con propuestas para darle la vuelta a Aragón por la izquierda y revertir este retroceso.

¿Cuál sería su política más errada, en su opinión?

En la vivienda no se está poniendo solución y además no se está aplicando la ley estatal. Dar dinero a las promotoras para que sigan haciendo negocio no soluciona el problema. Y la privatización salvaje de los servicios públicos: la concertación del Bachillerato, privatización de la atención especializada en el corazón de nuestros hospitales públicos... Son cosas graves. En los derechos sociales, tenemos a la gente de protección de menores con un convenio precario. No es solo una cosa, sino la política de privatización y negocio de los derechos que es lo que hace el PP.

Como dice, IU se dirige a la clase trabajadora especialmente, que está siendo un caladero de votos de la extrema derecha. ¿Por qué?

Caer en la simplificación es peligroso, seguramente haya muchos factores._Estamos recogiendo los frutos de un proceso de décadas de políticas neoliberales que han desmantelado la identidad de la clase trabajadora y que han precarizado la vida. Cuando uno tiene que levantarse a las 5 de la mañana o está preocupado en el tajo porque no tiene las medidas de seguridad, no puedes pensar en organizarte. Eso hay que recuperarlo, no solo desde el trabajo material sino recuperando la identidad de clase. Son nuestra gente, aunque hay gente que no lo sabe aún. Lo que nos identifica y lo que nos une es la identidad de clase._Tenemos que recuperar la esperanza en un proyecto que va a mejorar sus condiciones de vida.

¿Ha fallado algo para que se estén derechizando no solo los jóvenes, sino la población española en su conjunto?

Obviamente, la izquierda tiene errores como lo seguirá teniendo. Pero hay que ver el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la gente y el vaciado de la identidad individual y colectiva que es este sistema capitalista en fase avanzada, que nos ha vaciado de valores y principios y nos ha llenado de consumismo e insatisfacción permanente que no se llena con nada. La clase trabajadora nos tenemos que reconocer y unir para luchar por nuestros intereses.

A nivel nacional, después del encarcelamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ¿dónde ponen el listón para seguir apoyando al PSOE?

La corrupción es una lacra que condenamos con toda contundencia. Si no estamos hablando de una financiación irregular del PSOE, hay que tomar medidas y se tienen que cumplir la batería de medidas anticorrupción, y a partir de ahí, veremos qué pasa. El proceso de acoso y derribo al que se está sometiendo al Gobierno de coalición también es importante. Ahora se está manifestando contra este tipo de corrupción un partido que lidera la corrupción desde hace años, como el PP. Eso no es muy sostenible.

En las futuras elecciones municipales, ¿se debería mantener la marca de Zaragoza en_Común o es momento de abrir otros espacios?

No me corresponde a mí decidirlo, sí estar presente cuando eso se analice. Creo que tenemos unas buenas relaciones y, en el momento, veremos qué es lo mejor para la gente y la ciudad de Zaragoza. Como el mundo es así de líquido, no sabemos cómo va a ser mejor, pero no creo que me corresponda a mí decidir sobre eso, sino apoyar en lo que pueda.

ZeC fue la única fuerza de izquierdas que entró al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Eso implica que la marca funciona?

La trayectoria de ZeC está consolidada como referencia. Pero también es verdad que nuestra voluntad es que, para conseguir nuestros objetivos, tenemos que estar fuertes todas las organizaciones y tratarnos con respeto y cuidado. Cómo se materialice eso en cada momento electoral es casi lo menos importante.

En Huesca, había cuatro listas de izquierdas y no entró ninguna. ¿La reflexión es que hay que evitar que haya esa multiplicidad de listas?

Más que multiplicidad de listas es que a la gente también la confundimos un poco si cada vez variamos de nombres. Es un camino que ha sido complicado, dl que tenemos que aprender, y tirar votos a la basura no es lo que deseamos. Pero no podemos predecir qué pasará. La unidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir objetivos. En función del momento político y lo que decidan las organizaciones, se puede encarar eso de buena manera.