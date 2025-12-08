La Navidad vuelve a disparar el empleo y las contrataciones crecerán un 6% en Aragón

La Navidad es tiempo de amor y empatía pero también es sinónimo de gasto y consumo, a veces desenfrenado. Ello conlleva muchas implicaciones, si bien la consecuencia más inmediata es el aumento de la oferta de empleos para las próximas semanas. Se necesitan perfiles en logística, comercio, transporte y hostelería y no precisamente pocos: según las estimaciones de Randstad, en Aragón se firmarán más de 13.100 contratos para una campaña que, no obstante, comenzó hace ya algunos días con el Black Friday.

Las cifras suponen un crecimiento notorio con respecto al año pasado, que ya fue un buen año en relación a la generación de empleo. Según los datos de Randstad, esos más de 13.000 contratos son un 6,3% más de los que se firmaron para la campaña navideña de 2024.

Adecco, otra de las ETT que más contratos gestiona durante estas fechas, confirma esta misma tendencia. «El incremento con respecto al año pasado puede estar entorno al 5%, sí», explican desde esta empresa de trabajo temporal. En 2024 el aumento ya fue de un 6% según las cifras que maneja Adecco. «El mercado laboral está en una situación muy dinámica. En sectores como la logística estas fechas son una vorágine», explican desde la oficina de esta compañía.

Extremadura y Navarra lideran el ranquin

Así, parece que a pesar de la situación de amenaza constante en la que viven las economías europeas en los últimos años, el consumo en España sigue tirando del mercado laboral. Aragón, con ese 6,3% de contrataciones previstas para Navidad según Randstad, es una de las comunidades que más crece: Extremadura y Navarra lideran el ranquin con incrementos de 7,5% y un 6,9%, respectivamente, seguidas de Canarias (6,4%). Después ya se situaría Aragón.

El incremento se da de forma similar además en las tres provincias aragonesas. En números relativos, Huesca va a ser la que más crezca, con un aumento de las contrataciones en esta campaña navideña de un 8,1% con respecto a 2024 y 2.010 firmas previstas en las próximas semanas. Le sigue Teruel, con un incremento del 7,8% y 830 contratos y por último Zaragoza que, no obstante, es la que más empleos creados acumula en términos absolutos, con 10.320. En el ámbito estatal, Randstad prevé que la Navidad genere 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado.

Ese aumento interanual de las contrataciones se explica, según el director regional de Trabajo Temporal de la zona norte de Randstad, Jesús Fernández, «a la buena marcha de la economía y el consumo». «En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo visitantes nacionales e internacionales por estas fechas», añade Fernández.

Según los datos de Adecco, la hostelería también es uno de los sectores que más está impulsando la buena racha del mercado laboral en estas fechas. «Son el 50% de los contratos que hemos hecho hasta esta semana para Navidad», explican desde la oficina de Zaragoza. Eso sí, este tipo de contratos son más en cantidad pero duran menos tiempo, puesto que suelen ser altas como extras para días y jornadas muy puntuales. En sectores como la logística y el retail se firman menos contratos en comparación pero duran más tiempo.

Hostelería

Las cifras son llamativas con respecto al año anterior pero lo son más si se comparan con el mes de noviembre. «En sectores como la logística este año se prevé un récord de facturación este diciembre. Con respecto a noviembre los contratos pueden aumentar un 20%, aunque en hostelería el porcentaje puede subir hasta el 90% en comparación», explican desde otra ETT, Arajob.

Esos contratos en hostelería, eso sí, están ligados en muchos casos a empresas de organización de eventos, corporaciones que organizan actos durante estas fechas o cáterings, puesto que en la hostelería tradicional, bares y restaurantes, la mayoría de los gestores suelen preferir tirar del personal en plantilla. «Encontrar un extra con experiencia para un día en concreto que trabaje como tú quieres es complicado. Muchas veces se cuenta con los trabajadores habituales porque además después, en enero, se pueden dar vacaciones y días libres, explica Luis Femia, gerente de la asociación Cafés y Bares.