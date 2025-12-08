Nolasco ve con “relativo optimismo” la ronda de consultas con Azcón por los presupuestos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que acudirá este martes con "relativo optimismo" a la ronda de consultas que iniciará el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, para conocer la posición de los distintos grupos parlamentarios sobre el proyecto de presupuestos de 2026 para la Comunidad.

En un comunicado, Nolasco, destaca que la sensación de "relativo optimismo" con el que asistirá a la cita tiene su origen en el hecho de que Azcón coincidiese el pasado sábado, durante la celebración del Día de la Constitución, con el nuevo presidente valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca.

"Ahí, ambos dirigentes habrán podido hablar y Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONG que colaboran con el tráfico de personas, así como a acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos", ha destacado el responsable político.

Según ha explicado, “si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, subrayando que la actitud con la que acudirá mañana al encuentro será “constructiva” y pensando “en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, en dar prioridad a la vivienda para los españoles y a la lucha contra la inmigración ilegal”.