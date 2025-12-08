Pilar Alegría, sobre el caso Salazar: "No hemos actuado con la celeridad que se requería y pedimos disculpas a las víctimas"

"No hemos trabajado con la celeridad que se requería y pedimos disculpas a las víctimas". El 'mea culpa' es de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, ministra de Educación y exportavoz del PSOE. Lo ha dicho este lunes en Zaragoza, en relación con las últimas publicaciones sobre el caso Salazar, que vincula a Francisco Salazar, exasesor de la Presidencia del Gobierno, con presuntos casos de acoso sexual a compañeras del partido.

La ministra portavoz ha marcado distancias con el caso y ha evitado hablar de por qué comió con él hace pocas semanas, una vez que ya se conocían las primeras denuncias de compañeras del partido que le acusaban de comportamientos machistas y acoso sexual.

Hoy, después de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Aragón, Pilar Alegría ha reconocido que, tras publicar Eldiario.es testimonios de víctimas del partido, "se apartó de sus responsabilidades orgánicas a Paco Salazar". "Ese artículo provocó también el cese de esta persona en Moncloa", ha recordado, y ha señalado que ahí comenzó una investigación interna que "sigue abierta". Al cese de Salazar le ha seguido en las últimas horas, también, el de su número dos, Antonio Hernández.

"Pedimos disculpas por ello y yo hoy lo vuelvo a hacer", ha señalado Alegría, que ha declinado avanzar las conclusiones del informe de la investigación interna porque "sigue en marcha", y ha asegurado que este llegará "hasta sus últimas consecuencias". "Está trabajando todavía la comisión antiacoso", ha reiterado Alegría, que ha evitado contestar si eso supone que el partido trasladará sus conclusiones a la Fiscalía.

Sí que ha concretado la ministra portavoz que "en las próximas fechas se traslasdará a las partes". Y ha recordado la posición de Pedro Sánchez al respecto: "el presidente del Gobierno, en la reunión del otro día trasladó que la posicioón del PSOE va a ser de acompañar y respaldar a las víctimas hasta el final".

Además, Alegría ha dicho que no van a aceptar "lecciones de nadie". "Este partido tiene 146 años de historia trabajando por la igualdad y el feminismo. No vamos a admitir lecciones de la derecha ni de la ultraderecha", ha advertido. "El PP y Vox cuando gobiernan lo primero que hacen es cercenar y mercadear con los derechos de las mujeres", ha denunciado Alegría, sacando pecho de la respuesta del PSOE a un caso que suma desgaste a las filas socialistas en el ámbito del feminismo, después de que saliera a la luz la relación de varios cargos del PSOE, como Ábalos, Koldo García o Santos Cercán, con la prostitución, en los distintos informes de la UCO de la Guardia Civil.

Así, ha ensalzado que el PSOE es el "único partido" que tiene en marcha en España una "comisión antiacoso". "Cualquier hombre o mujer del PSOE tiene esta misma posición que les he trasladado: absoluto rechazo a cualquier conducta machista", ha tratado de zanjar Alegría, en su petición de disculpas a las víctimas de Salazar.