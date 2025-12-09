El adelanto de la gripe tensiona las urgencias hospitalarias de Aragón: 300 atenciones más que en el anterior puente de la Constitución

El adelanto de la gripe se ha dejado notar en las urgencias hospitalarias de Aragón. Durante el puente de la Constitución, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, se ha atendido en este servicio a un total de 4.220 pacientes entre los 5 hospitales universitarios de Zaragoza, que son el Clínico, el Miguel Servet, el Royo Villanova, el General de la Defensa y el Provincial. Son un 7,65% más que las que se registraron en las mismas fechas de hace un año, y hay una diferencia clave: mientras esta temporada el virus ya es epidemia en la comunidad -en concreto, desde el lunes 24 de noviembre-, en 2024 todavía se estaba lejos de alcanzar esta stiuación, a la que se llegó en enero.

En concreto, según los datos aportados por el Departamento de Sanidad, en este festivo se ha atendido a 300 pacientes más en urgencias que en el pasado puente de la Constitución, cuando se asistió a 3.920 usuarios. A los 4.220 asistidos estos tres últimos días se suman los 2.481 que han acudido a los Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria (DUAP), que son los puntos en los que ahora se atienden las urgencias de tarde que se estrenaron el pasado 1 de diciembre. En ellos se atienden las demandas que no pueden esperar al día siguiente pero que no son emergencias, tales como puede ser la gripe, que ha escalado de forma notable en las últimas semanas y desde este martes todo Aragón se encuentra en nivel 2 de riesgo.

Y por síntomas propios de la gripe han acudido este martes por la mañana pacientes como Alejandro a las urgencias del Miguel Servet. Sentado en la sala de espera, y con la mascarilla puesta como otros tantos usuarios que aguardaban a ser asistidos, ha explicado que lleva cerca de diez días con los ganglios inflamados. "Me cuesta tragar, me cuesta hablar y ya ha llegado un punto en el que eso no bajaba", ha compartido. El joven había llegado al hospital hacía cerca de una hora y cuarto, y aunque ha deslizado que las demoras no parecían muy altas, deseaba que llegara ya su turno. "Fluidez hay, pero no nos toca", ha comentado entre risas.

El ambiente de la sala de espera de las urgencias del Servet era de tranquilidad a las 11.00 horas de este martes, primer día tras el puente de la Constitución, en plena ola de gripe y coincidiendo con una huelga de médicos que, por suerte, no afecta a las urgencias hospitalarias en las que está garantizada la asistencia.

Por eso, varios pacientes que entraban y salían del servicio con muy distintas patologías han coincidido en que el tiempo para ser atendidos en esta primera jornada tras el puente de la Constitución no ha sido excesivo. "Va bastante fluido", ha indicado Alfredo, que iba acompañado de Teresa: "Enseguida lo han llamado". Según ha concretado, la espera ha sido de unos 30 minutos, y la causa un dolor de hombro que arrastraba Alfredo desde hacía tres días.

También José Luis esperaba en las urgencias del Servet por un dolor en el pecho. "Llevaré aquí tres cuartos de hora", ha indicado. Ha explicado que los pacientes eran atendidos "con fluidez", algo que ha agradecido al ser además la de este martes su primera vez en las urgencias. Él, como la gran mayoría de pacientes, también llevaba puesta la mascarilla.

También Lorena ha hecho hincapié en que llevaba "muy poco" esperando a ser atendida en las urgencias del Servet a las que ha acudido por un accidente laboral que tuvo este pasado domingo. "Ayer (lunes) fui al Ramón y Cajal. Me atendieron pero no me han dado el parte y la empresa me lo pide para ir a la mutua, entonces he venido aquí a contar lo que me ha pasado, y aquí sigo a la espera", ha relatado. Como otros usuarios, llevaba cerca de 30 minutos esperando a que le vieran la muñeca, que se le ha torcido y le ha provocado "muchísimo dolor".