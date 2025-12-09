Aragón culpa a Transportes de los "intolerables" embotellamientos en la N-330 en Lanave

El consejero de Fomento del Gobierno aragonés, Octavio López, ha responsabilizado este lunes al Ministerio de Transportes de los "intolerables" embotellamientos que se produjeron durante el puente festivo de la Constitución en el tramo sin desdoblar de la carretera N-330 entre Lanave y Sabiñánigo, de acceso a las estaciones de esquí del Pirineo.

En una comparecencia de prensa, López ha destacado que se trata de una situación que se repite en los periodos de mayor afluencia de visitantes al Pirineo en temporada de esquí y que, ha añadido, "no por repetida deja de ser intolerable". "En Aragón no podemos resignarnos al plazo de cinco años establecido por el Ministerio de Transportes para transformar esos poco más de ocho kilómetros del tramo en autovía", ha explicado el consejero, quien ha añadido que en marzo de 2024 remitió una carta al ministro, Óscar Puente, para proponer una "solución técnica" para finalizar las obras en tres años.

Una petición que se volvió a plantear en noviembre de ese mismo año en la única comisión bilateral Aragón-Estado mantenida durante la actual legislatura autonómica y durante la cual se entregó de nuevo al equipo del ministro la propuesta, con la posibilidad añadida de negociar una nueva vía de financiación.

El consejero ha dicho que esta propuesta sigue "sin respuesta", ante un "problema crucial" que expone a los habitantes de la zona afectada y a los visitantes a una situación, ha añadido, "de desigualdad, de incremento de la inseguridad y de demoras inadmisibles, pero además de daño reputacional a Aragón y a su principal enclave turístico".

Ha recordado que en el cronograma planteado como alternativa por el Gobierno aragonés en su propuesta técnica se estableció en 2026, frente al horizonte fijado por el ministerio en 2029.

"Esperemos que lo ocurrido en este puente les haga reflexionar", ha señalado el consejero antes de criticar a la Delegación del Gobierno en Aragón por no poner todos los recursos disponibles para garantizar una circulación más fluida y una mejor atención a los usuarios. A su juicio, "si no están siendo diligentes en la ejecución del proyecto, al menos deberían serlo en la gestión del tráfico en este tramo en los momentos de mayor saturación".

"Es imperativo de cara a próximas citas festivas plantear soluciones e itinerarios alternativos que permitan agilizar la llegada y salida de los centros turísticos del Pirineo", ha concluido López