Aragón tutela a más de 2.000 menores mientras crece el descontento de los educadores por la "precariedad" del servicio

Aragón atiende actualmente a más de 2.000 niños y adolescentes dentro de los distintos programas del servicio de protección a la infancia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), según los datos actualizados a noviembre que la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha expuesto este viernes en su comparecencia ante la comisión correspondiente de las Cortes de Aragón.

La consejera, a preguntas del PSOE y de Izquierda Unida, ha explicado que el Gobierno de Aragón está realizando “importantes esfuerzos” para fortalecer el sistema y garantizar la seguridad de los profesionales y los menores: se han creado tres nuevos equipos de infancia migrante, uno en cada dirección provincial del IASS, para atender a esta población. Además se estableció un equipo de seguimiento de los centros tras el cierre del centro concertado de Ateca; un operativo encargado de realizar visitas técnicas, elaborar informes sobre la calidad de las unidades residenciales y del análisis del sistema de recogida de quejas y denuncias.

Respecto a la seguridad en los centros de menores, se garantiza que “tanto los centros de titularidad propia como los concertados disponen de la presencia de dos profesionales en el turno de noche”, ha señalado Susín. Los trabajadores sociales llevan tiempo alertando sobre la "precariedad" del sistema, especialmente por la falta de medios con la que tienen que desarrollar su trabajo en los centros. Una situación que se complica en el horario nocturno. En este sentido la consejera ha indicado que se están realizando "las modificaciones pertinentes en los pliegos de contratación para asegurar esta dotación en todos los centros”.

De hecho, Susín ha confirmado que se ha implementado un sistema de control de incidencias, asegurando que “absolutamente todas las incidencias llegan a la gerencia” y se da traslado a la Fiscalía, previa denuncia; en caso de que transcienda alguna cuestión que no ha sido comunicada, se investiga y se requiere toda la documentación al respecto.

También ha indicado que el pasado 20 de noviembre ya se publicó el Decreto de creación del registro de trabajadores de centros de menores y está pendiente de finalizar el aplicativo para su implementación; además se han aprobado tanto la instrucción para la comunicación de incidencias como ese sistema de recogida de quejas de menores, familias y trabajadores.

Respecto a la atención a menores extranjeros no acompañados, Carmen Susín ha recordado que se ha asumido la responsabilidad de acoger y atender a estos jóvenes en cumplimiento del Real Decreto que estableció el reparto obligatorio de menores desde zonas en contingencia migratoria al resto de las comunidades autónomas.

Hasta la fecha, ha indicado, se han tramitado 50 expedientes de menores procedentes de Canarias (31), Ceuta (12) y Melilla (7), y se ha trasladado a Aragón a 20 menores; además se han archivado 15 expedientes por parte de las delegaciones del gobierno de origen, bien por atender al interés superior del menor, por error de envío a otra autonomía, por haber encontrado trabajo, por haber cumplido la mayoría de edad o por estar cumpliendo medidas de internamiento en un centro de reforma.

“A todos ellos”, ha aseverado Susín, “se les está acogiendo y atendiendo sin ruidos ni alharacas” aunque ha denunciado que Aragón sigue sin recibir “un euro de financiación” por estos menores. Así, ha defendido que la DGA está cumpliendo con su obligación y sus competencias: “El sistema, con sus dificultades –que son muchas– funciona y funciona bien, gracias al trabajo y la implicación de los profesionales del IASS y de las entidades que gestionan los centros”, ha destacado.

En cuanto a la atención residencial, la consejera ha destacado que en Aragón ningún menor de 6 años está en un centro de menores, sino que permanecen en familias de acogida; en la actualidad, hay 57 niños acogidos en familia ajena y otros 76 en familia extensa. “Tanto el Gobierno de Aragón como la Asociación de Familias de Acogida (ADAFA) estamos trabajando intensamente en la captación de familias para avanzar en la desinstitucionalización”; ya son 27 las familias interesadas desde el mes de septiembre que están recibiendo la formación e información para integrarse en el programa.