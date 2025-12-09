Los efectos de la huelga de médicos en Aragón: 180 operaciones suspendidas en la primera jornada de paros

Aragón vive este martes su primera jornada de una huelga de médicos que es doble -autonómica, para exigir al Gobierno de Aragón mejoras en las condiciones laborales y económicas, y estatal, para rechazar el borrador del Estatuto Marco- y que durará hasta este viernes 12 de diciembre. Este paro general ya ha generado impacto en la comunidad donde, según han informado desde el Departamento de Sanidad, se han tenido que suspender 180 intervenciones quirúrgicas durante la mañana. A las puertas del hospital Miguel Servet de Zaragoza se han concentrado algunos de los facultaitvos que han frenado su actividad para rechazar la norma del ministerio y también otros que estaban de servicios mínimos, que según han denunciado desde las organizaciones sindicales convocantes son "abusivos".

Son precisamente estos servicios mínimos que los sindicatos califican de "abusivos" los que les llevan a discrepar con el Departamento de Sanidad sobre el seguimiento de la primera jornada de huelga y sus efectos. Desde las organizaciones convocantes, CESM y Fasamet, han indicado que este martes solo funcionan "los mínimos" quirófanos del Miguel Servet, que son dos de fracturas y el de Urología y 4 de los 19 con los que cuenta el hospital Clínico porque se trata de "cirugías urgentes". A ello añaden que en Teruel "solo se ha trabajado en un quirófano por una cirugía oncológica y los demás han estado cerrados".

Pero donde se acentúa la disparidad de datos es en el seguimiento de esta primera jornada de huelga en Aragón. Desde la consejería que dirige José Luis Bancalero han sostenido que la han secundado 560 facultativos de los 3.575 llamados a ello, lo que representa un 15,66%. El porcentaje dista mucho del ofrecido por los dos sindicatos médicos convocantes (Fasamet y CESM), que han valorado de forma "muy positiva" la mañana y han asegurado que el seguimiento ha sido de más del 75% en los hospitales. Así, han denunciado que los datos del Salud no representan la realidad y que tienen una "clara intención de dar una imagen distorsianada". Justifican sus afriamciones en que "se está realizando únicamente la actividad indemorable".

Concentración de los profesionales sanitarios a las puertas del Miguel Servet en la primera jornada de huelga, este martes. / Servicio Especial

En concreto, desde Sanidad han especificado que, en la provincia de Zaragoza, el seguimiento durante la mañana ha sido del 18,60%, con 493 médicos en huelga de los 2.650 llamados a ella. En el caso de Huesca, han secundado los paros 30 médicos de los 523 convocados, es decir, un 5,74%. El porcentaje en Teruel asciende al 8,96% al haber 36 facultativos de los 402 efectivos convocados que han parado su actividad.

Así, desde le departamento hn cifrado en 559 el número de médicos en huelga en Aragón durante la mañana del martes. Según han indicado, a ellos habría que sumar un liberado sindical del 061 Aragón que también ha secundado estos paros pero que, según han sostenido, no figura como efectivo real porque en este servicio los servicios mínimos son del 100%.

Y es a esto a lo que apuntan los sindicatos médicos convocantes, que denuncian que en los datos remitidos por el Salud se incluye como no huelguistas a los médicos que están presntado servicios mínimos y que, por ley, no pueden sumarse a los paros. Han reiterado así la crítica que ya comunicaban este lunes, cuando subrayaban que la asistencia básica que se ha establecido desde Sanidad es "abusiva". "En algunos servicios, estos suponen hasta el 60% de la plantilla y son del 100% en los básicos", han afirmado.

A esta crítica han añadido que "se está considerando en esta información que están trabajando los médicos que están de vacaciones, baja laboral o libranza, o incluso a profesionales que no existen", han denunciado.