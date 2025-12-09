El BOA publica la subida salarial de los funcionarios de Aragón: Este es el incremento por categorías

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes el Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la comunidad. Es decir, la subida salarial de los funcionarios de acuerdo al incremento aprobado recientemente por el Gobierno de España.

El documento fija con carácter básico que en el año 2025 las retribuciones de los funcionarios podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024. Asimismo, dispone que, para el año 2026, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025.

En cifras globales, la subida salarial del mes de diciembres supone algo más de 70 millones de euros. ¿De cuánto será la subida salarial según la categoría? Lo funcionarios del subgrupo A1, que tenían una retribución media de 47.180 euros en 2024, pasarán a cobrar 49.084 euros anuales, con el incremento más elevado, de 1.904 euros anuales. En Aragón, 2.080 funcionarios se beneficiarán de esta subida.

En el caso de los funcionarios del subgrupo A2, que en 2024 cobraban 34.495 euros anuales, pasarán a tener una retribución de 35.887 euros anuales en 2026, con un incremento de 1.392 anuales. En Aragón, hay 1.315 funcionarios en esta categoría.

En el subgrupo C1, que cobra de media en Aragón 27.285 euros anuales según las retribuciones de 2024, pasan a cobrar en 2026 un total de 28.386 euros anuales. Es decir, un incremento de 1.101 euros al año. En este apartado, el Gobierno de Aragón tiene 1.386 efectivos.

Para los trabajadores del subgrupo C2, el salario anual pasará de 22.864 en 2024 a 23.786 en 2026, con una subida anual de 922 euros. En este caso, son 1.367 los aragoneses beneficiados de la subida.

De media, el incremento anual de los salarios de los funcionarios será de 1.395 euros respecto a 2024, pasando de una retribución de 34.575 a 35.970 euros en total en todo el año.

En general, esta subida representará incrementos anuales de entre 922 euros y 1.904 euros a partir de enero de 2026 respecto a los salarios de 2024 y en función de la categoría de cada funcionario. Así se constata tras aplicar las subidas del 2,5% retroactiva desde enero para el ejercicio de 2025, y añadir el incremento del 1,5% previsto a partir de enero de 2026 como fruto del acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y los agentes sociales a nivel nacional.