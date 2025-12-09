CCOO plantea una alternativa para las oposiciones en Aragón: "La administración podría ahorrarse 700.000 euros fácilmente"

Las oposiciones en Aragón vuelven a situarse en el centro del debate tras la publicación de un informe de CCOO que analiza las condiciones en las que trabajan tanto los aspirantes como los tribunales en las tres provincias de la comunidad autónoma, con un cierto agravado en los casos de Huesca y Teruel. El sindicato advierte de que, pese a ciertos avances, persisten diversas problemáticas que impactan directamente en la calidad y equidad de los procesos selectivos, y que requieren una respuesta urgente por parte de la administración educativa.

Una de las principales trabas que menciona el sindicato es las temperaturas extremas que se alcanzaron el pasado mes de junio durante la realización de estas pruebas. Algo que según Marta Rapún, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Huesca, traspasa el marco de la "ilegalidad" y "no se puede volver a repetir", ya que desde las 8.30 horas las temperaturas superaban los 30ºC y alcanzaron picos de 37ºC, cuando "el Real Decreto 486/1997 establece un máximo de 27ºC en lugares de trabajo interiores".

Alfonso Alegre, delegado de la Federación de CCOO Enseñanza en Aragón, subraya los altos costes económicos y medioambientales que suponen todos los desplazamientos de opositores de una ciudad a otra, reflejando a los que tiene que hacer el recorrido Huesca-Teruel o Teruel-Huesca como los más perjudicados. "Con más de 5.000 opositores desplazados en la comunidad se superan los 2,5 millones de kilómetros recorridos, contando que aprueban, pasan de fase y vuelvan a defenderlo" , apunta Alegre, lo que según este informe deja 400 toneladas de CO 2 emitidas, 180.000 litros de combustible consumido y alrededor de 300.000 euros en gastos particulares de transporte.

Finalmente, otra delegada de la misma federación del sindicato, Ana París, ha señalado la no publicación o estandarización de rúbricas de corrección para los aspirantes en la última convocatoria, a la vez que la falta de especificación de los supuestos prácticos. Esto último se lleva haciendo de una forma "generalista" desde el año 2019 y achaca que durante la última convocatoria "no había otro tipo de especificación más que el no poder usar típex".

Soluciones propuestas a Educación

Uno de los remedios que proponen a la administración educativa desde el sindicato autonómico es la capacidad de los opositores de elegir dónde examinarse, algo que según Alegre "ya se hace en media España" y que a alguien, por ejemplo, de Huesca puede hacer que ahorre hasta casi mil euros. "La situación de ahora perjudica más a opositores o tribunales de Huesca y Teruel, que entre todas las noches de hotel y el transporte puede costarle hasta 900 euros todo el proceso", especifica. "La administración podría llevarlo a cabo fácilmente y ahorrarse unos 700.000 euros".

Otra solución que plantean desde la Federación de Enseñanza de CCOO es una mejora en las sedes donde se realizan las pruebas, con una mejor climatización para evitar la situación vivida el pasado mes de junio y un mejor acceso a las mismas, con las aulas de la Universidad de Zaragoza como escenario contemplado.

En paralelo, denuncian la fuerte sobrecarga que soportan los tribunales y valoran reducir el número de opositores por tribunal, que asumen una gran responsabilidad con retribuciones muy bajas, jornadas excesivas y plazos insuficientes para elaborar rúbricas y corregir cientos de exámenes. "Algunos pueden llegar a sufrir una presión añadida por terminar la corrección en una fecha concreta, lo que puede hacer que se pasen de frenada y apliquen unos criterios muy estrictos", apunta Rapún. Recuerdan que la compensación establecida en Aragón es de 40 euros por jornada, lo que se traduce en menos de cinco euros por hora, por debajo del SMI.

El sindicato reclama medidas inmediatas por parte del departamento de Educación del Gobierno de Aragón, como la publicación previa de rúbricas y criterios, protocolos claros de reclamación y acceso a exámenes, así como una reducción de la carga lectiva y una mejora de las compensaciones económicas. Además, señalan que el Departamento de Educación de Aragón dispone de competencias suficientes para aplicar estas mejoras y le instan a avanzar hacia un modelo de oposiciones más justo y transparente.