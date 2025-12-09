Esto es lo que cobran los consejeros del Gobierno de Aragón: un Consejo de Gobierno a dos velocidades

Cada vez que se hacen públicos, se abre el debate sobre los sueldos de los políticos españoles y la ideoneidad de que sean ellos mismos quienes eligen su salario a final de mes. Ocurre en el panorama nacional y también a nivel autonómico.

Con los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Transformación Digital, que refleja diferencias notables entre unos dirigentes y otros, y que revela también las complejidades específicas de cada territorio, pero se mire como se mire la realidad es que en las tablas salariales que existen en España se observan enormes diferencias entre comunidades.

Tanto es así que el que más cobra de todos los actuales, el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, llega a duplicar el de su homólogo que menos percibe por su mismo cargo, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. El primero ingresa 140.257 euros al año y la segunda, solo 71.485. En el caso aragonés, Jorge Azcón cierra el podio de los dirigentes autonómicos que más cobran (96.013 euros al año), solo por detrás del propio Illa y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que percibe 103.090 euros anuales.

Resulta llamativo que, en el caso del dirigente aragonés, su salario sea superior al que percibe el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que tiene reconocido un sueldo de 90.010 euros brutos anuales, si bien es cierto que con los complementos que son inherentes al cargo sus ingresos superan los 104.000 euros. Aún así estaría por debajo del que cobra Illa, y casi a la par del que cobra Díaz Ayuso.

Por otro lado, hay pocas comunidades autónomas con vicepresidentes en el cargo, tan solo la aragonesa, con Mar Vaquero; además del Principado de Asturias, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También en este caso, la dirigente aragonesa está entre las que más salario percibe (81.446 euros al año), solo por detrás de los vicepresidentes (primero y segundo) de Castilla-La Mancha, que perciben 86.707 euros anuales cada uno.

Pero las cuentas son distintas si se comparan los salarios que perciben los consejeros de Aragón con los del resto de gobiernos autonómicos. Aquí, el Consejo de Gobierno aragonés es de los más austeros de España, y sus diez consejeros están entre los que menos cobran del país.

El Consejo de Gobierno de Aragón, de los más austeros de España

En concreto, con un salario de 76.606 euros al año, los consejeros aragoneses cobran menos que los andaluces, castellano y leoneses, castellano-manchegos, catalanes, ceutís, extremeños, madrileños, murcianos, navarros o riojanos. Es decir, cobran menos que los consejeros de comunidades autónomas más pobladas, pero también de algunas menos pobladas que Aragón. Y tan solo cobran más que sus homólogos de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Melilla, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Las diferencias con quienes más cobran son drásticas. De los 76.606 euros de salario para los consejeros aragoneses, se salta a los 124.392 euros del salario de un consejero catalán (un 62% más); los 103.080 de un consejero madrileño (un 34,5% más) o los 90.303 euros de un consejero andaluz (un 18% por encima de las cuentas de los miembros del Consejo de Gobierno aragonés). En el último puesto de la tabla están los consejeros cántabros, con un salario de 68.231 euros anuales, un sueldo un 12% inferior todavía al de los aragoneses.