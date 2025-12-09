El futuro del turismo en Aragón: "Nos interesa que pernocten más"

El Gobierno de Aragón cuenta ya con un nuevo Plan Aragonés de Estrategia Turística, un documento que fija la hoja de ruta del sector hasta 2030 y que se articula en cuatro líneas estratégicas vinculadas al producto y la experiencia, la digitalización, la promoción y la gobernanza. El plan, que parte de un análisis y diagnóstico previos, incorpora 12 objetivos y 78 medidas concretas para consolidar el turismo como un motor prioritario de desarrollo económico, social y territorial en la comunidad autónoma.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han presentado este martes las líneas maestras de este documento. "Nos interesa que el turismo de mayor calidad, que pernocten más", ha asegurado Blasco. "Lo más importante de este plan es el proceso de participación que se ha llevado a cabo, en el que todo el sector ha podido dar su opinión", ha apuntado, por su parte, Moncada.

La diversificación de la oferta turística constituye el primer gran eje, con propuestas que combinan naturaleza, cultura, gastronomía, deporte o ciencia. El plan impulsa la creación de paquetes temáticos, nuevas rutas gastronómicas y enoturísticas, itinerarios de senderismo y ciclismo conectados con recursos culturales, actividades específicas en temporada baja, experiencias prácticas y nocturnas, y el desarrollo del Plan Rector del Turismo Deportivo en Aragón, todo ello orientado a enriquecer y ampliar la oferta disponible.

En paralelo, la mejora de infraestructuras y servicios turísticos se plantea como una apuesta decidida por la calidad y la sostenibilidad. El documento recoge la modernización de estaciones de esquí con criterios verdes, la adecuación de accesos y señalización en espacios naturales, la formación en buenas prácticas, la ampliación de puntos de información turística, el refuerzo de la movilidad con transporte público adaptado al visitante y la consolidación de la Red de Senderos Turísticos como elemento vertebrador del territorio.

El turismo inclusivo adquiere un papel central al proponerse la creación de productos accesibles para personas con necesidades especiales. La adaptación de instalaciones, la incorporación de experiencias sensoriales, la capacitación específica del personal, los incentivos para grupos y la edición de guías que recopilen recursos accesibles permiten avanzar hacia un modelo turístico abierto y universal.

Identidad cultural

La identidad cultural de Aragón se refuerza mediante iniciativas que buscan conectar al visitante con las tradiciones locales. El plan contempla el impulso de festivales y eventos, el apoyo a artesanos y productores, la puesta en marcha de experiencias participativas, campañas de sensibilización que favorezcan la convivencia entre turistas y población local, convenios con universidades para documentar y preservar el patrimonio y la promoción de actividades auténticas donde la comunidad actúe como anfitriona.

La promoción es otro de los grandes ejes. El posicionamiento exterior también se potencia con nuevas acciones de comunicación y marketing. Campañas segmentadas, presencia en ferias nacionales e internacionales, colaboraciones con creadores de contenido y viajes de prensa, ampliación de idiomas en los portales turísticos, promoción del turismo de proximidad y la atracción de grandes eventos culturales, deportivos o gastronómicos conforman la estrategia para reforzar la visibilidad del destino Aragón.

La fidelización de los visitantes se aborda desde herramientas que fomentan el retorno. Programas de lealtad con experiencias personalizables, boletines con recomendaciones exclusivas, sistemas digitales que generan propuestas basadas en visitas previas, encuentros entre turistas y agentes locales y encuestas para mejorar de manera continua la oferta permitirán estrechar el vínculo con quienes ya conocen Aragón.

Asimismo, la apertura a nuevos segmentos de mercado se refleja en el objetivo dedicado a captar públicos emergentes. Se apuesta en este sentido por campañas específicas para familias, jóvenes, personas mayores u otros colectivos, junto con un espacio digital interactivo orientado al público juvenil, actividades educativas, rutas adaptadas y acuerdos con plataformas especializada.

Innovación tecnológica

Además, la innovación tecnológica se sitúa en el centro de la experiencia turística con la incorporación de herramientas avanzadas. La digitalización es el tercer gran eje. El plan prevé diagnosticar el grado de digitalización del sector, desarrollar programas formativos, introducir experiencias inmersivas y realidad aumentada, renovar materiales digitales, instalar puntos interactivos de información y ofrecer guías de audio multilingües, además de promover una red de destinos turísticos inteligentes.

La toma de decisiones basada en datos también se convierte en una prioridad en esta nueva estrategia turística: Herramientas de big data, sensores de afluencia, paneles dinámicos de seguimiento, encuestas digitales, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y la colaboración con universidades permiten anticipar tendencias, evitar saturaciones y planificar con mayor rigor. El acceso a la información turística se simplifica mediante plataformas más completas y accesibles.

La gobernanza, como cuarto gran eje, se fortalece con nuevos espacios de coordinación entre administraciones y sector privado, y la sostenibilidad económica, social y ambiental cierra el marco estratégico del plan.

Participación

La elaboración del PAET horizonte 2025-2030 ha estado marcada por un proceso participativo impulsado por la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia. Fueron convocados 249 actores (77% agentes económicos y sociales, 21% entidades públicas), 58 entidades participantes, tanto de instituciones como asociaciones o empresas privadas relacionadas con el sector turístico, así como del sector educativo.

En dicho proceso se han recibido un total de 261 aportaciones, de las que 175 han sido aceptadas total o parcialmente y sólo 86 han sido denegadas, en su mayoría por cuestiones competenciales, imposibilidad de realización o encontrarse fuera de contexto. También hay que resaltar la colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza en la redacción definitiva del plan.