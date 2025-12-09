El Gobierno de Aragón exige más transparencia a la Generalitat catalana y al ministerio sobre el origen de la peste porcina africana: "Nosotros estamos siendo leales"

El Gobierno de Aragón exige más transparencia tanto al Ministerio de Agricultura como a la Generalitat de Cataluña en relación a las investigaciones sobre el origen y la evolución de la peste porcina africana. Esta ha sido la principal premisa esgrimida por el consejero del ramo de la DGA, Javier Rincón, tras la reunión mantenida este martes a primera hora con el comité de seguimiento de la crisis. "Ha habido un cambio de guion sobre la versión inicial del posible origen y echamos de menos no tener ninguna información oficial desde la Generalitat y el ministerio, porque nosotros colaboramos lealmente y deberíamos tener noticias al minuto", ha indicado.

Una opinión secundada por Juan José Badiola, catedrático emérito de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y también presente en el encuentro de este martes. "Preocupa que no informen, porque somos una comunidad vecina", ha expresado, con Rincón recordando la importancia del sector porcino en Aragón y la relación con el catalán. Con todo, el consejero ha insistido en que todavía no han aparecido casos en el territorio aragonés y ha anunciado una primera reunión para este viernes con un comité de expertos que incluirá a varias partes tanto públicas como privadas del sector. Asimismo, este miércoles se celebrará una reunión telemática en Madrid de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria en la que también estará presente la DGA.

En cuanto a los datos del primer fin de semana de caza desde la aprobación del decreto de subvenciones, con cerca de 3.000 jabalís abatidos, Rincón ha agradecido a la federación su implicación y ha llamado a encontrar el "equilibrio". "El año pasado se cazaron 50.000 y los cazadores estiman que hay unos 150.000 en Aragón, pero ya hay países (bálticos y nórdicos, esencialmente) donde la peste porcina ha acabado con todos los jabalís", ha esgrimido el consejero.

Rincón ha subrayado la necesidad de que el Gobierno central siga apretando para regionalizar los mercados de Japón y Filipinas, que juntos "suman más que China". En cualquier caso, ha matizado que entiende que es una situación compleja y que las negociaciones siempre serían "más fáciles" si el foco se queda limitado a Cataluña.

Por su parte, Badiola ha hecho especial énfasis en el hecho de que "solo dos especies pueden contraer la peste porcina africana, el cerdo y el jabalí", recordando por tanto su nula afección en humanos. En cuanto al posible origen del virus, la principal hipótesis que ahora se maneja es que pudo fugarse de un laboratorio cercano que trabaja con una cepa procedente de Georgia.

"Conozco bien ese laboratorio y son cosas que pueden pasar. Es improbable, sí, pero no imposible. Lo que hay que investigar es cómo se escapó y, sobre todo, cómo llegó a los jabalís", ha sentenciado, admitiendo que, sea esta u otra la causa, la forma de combatir la crisis no cambiará en demasía. Con todo, el catedrático emérito ha llamado a la "prevención": "Hay que estar preparados como si la peste porcina ya estuviese aquí".

Además de Rincón y Badiola, en la reunión de este martes, celebrada en el Pignatelli, han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza; el director general de Medio Natural, Alfonso Calvo; el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero; el director gerente de AREX, Javier Camo, así como, entre otros, representantes de Sarga.