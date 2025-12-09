Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno autoriza la licitación de la variante de Jaca: se construirá un nuevo tramo de autovía que conectará la A-21 y la A-23

Se trata de 8 kilómetros que se van a licitar por un valor de 139 millones de euros

Un tramo de la autovía A-21 del Pirineo.

Un tramo de la autovía A-21 del Pirineo. / Patxi Cascante

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 139,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras de conexión de la autovía A-21 de los Pirineos con la autovía A-23 Mudéjar en Jaca, en la provincia de Huesca.

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo de autovía que enlazará por el este con la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en los últimos años en servicio de la autovía A-23 entre Jaca y Puente de la Reina. De esta manera, se da continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida-Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y es de gran importancia para la vertebración de la comunidad de Aragón.

Además, la actuación sirve para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituye una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan Jaca y que son actualmente de paso obligado. De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Gráfico de cómo será la variante de Jaca, en color verde.

Gráfico de cómo será la variante de Jaca, en color verde. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 km/h, numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.

Características técnicas

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 km de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 m hasta el río Aragón, 7,0 m en adelante), carriles de 3,5 m, arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de 1,0 m.

Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces:

-Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de Jaca.

-Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a Jaca.

-Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605

Por otro lado, el proyecto contempla la ejecución de tres viaductos (uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella), 5 pasos superiores, un falso túnel de 200 m de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y 5 pasos inferiores. También se ampliarán 2 pasos inferiores existentes y 6 muros.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, destaca la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera (con especial mención al paso del Camino de Santiago), el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contra la contaminación acústica.

