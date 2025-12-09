El Gobierno de España aprueba los 36,5 millones de su parte del Fite para Teruel

El Gobierno de España ha aprobado este martes la concesión directa de una subvención de 36,5 millones de euros a Aragón, con cargo al presupuesto de 2025, para la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia de Teruel. Así, la partida del Fite se completará con el aporte de la misma cantidad por parte del Ejecutivo autonómico que para este año llegará a los 73 millones de euros en total.

El objetivo de la partida es hacer efectivo el principio desolidaridad interterritorial ante las desigualdades estructurales internas aragonesas que afectan a la provincia de Teruel, sobre las que la política autonómica no puede actuar eficazmente con los mecanismos generales disponibles. La provincia requiere, por tanto, de una acción pública específica para promover medidas tendentes a corregir los desequilibrios en la provincia y la generación de actividad económica y de empleo.

A tal efecto, la Administración General del Estado (AGE) y la Diputación General de Aragón colaboran desde el año 1992, a través de la suscripción de diferentes instrumentos, para la financiación de inversiones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel. En ese sentido, el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) está destinado a la financiación de proyectos de inversión que promuevan la creación de un espacio de competitividad necesario para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica.

La Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento, establecen que podrán concederse de forma directa “aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública». Dado que existen razones de interés público, social y económico para atender la situación de la provincia de Teruel, derivada de sus características estructurales, demográficas y económicas, se justifica la concesión directa de esta subvención, recogida en el Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, 2025-2027.

La entidad beneficiaria es la comunidad autónoma de Aragón, que podrá ejecutar directamente los diferentes proyectos o hacerlo en régimen de cooperación con otras administraciones de la comunidad autónoma, en especial con las entidades locales. La concesión de la subvención, 36.500.000 de euros, se materializará con la firma de un convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Ejecutivo autonómico que previsiblemente se escenificará en las próximas semanas.

Serán financiables las actuaciones previstas en el real decreto que hayan sido desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. La elección y aprobación de los proyectos de inversión financiados corresponderá al Gobierno de Aragón, que comunicará los proyectos aprobados y los cambios acordados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.