La ‘gran Zaragoza’ supera la frontera simbólica de los 800.000 habitantes

Son siete vecinos. Un dato minúsculo pero significativo porque supone un cambio simbólico en el crecimiento de la ciudad de Zaragoza y su entorno al haber sobrepasado en esta cantidad de vecinos la cifra de los 800.000 habitantes. De este modo, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, la capital aragonesa cuenta con 699.007 empadronados y con su área urbana funcional alcanza los 800.007 residentes, una cifra que supera el 80% de la provincia de Zaragoza y es casi el 60% si se compara con todo Aragón. Pese a sus avances, sigue siendo la menor corona urbana de las grandes ciudades estatales.

Este crecimiento de los 25 municipios que forman el área metropolitana de Zaragoza según la consideración de la fundación Ebrópolis entra en conflicto con la propia evolución de la capital, que en el último año ha pasado de 691.037 habitantes a los 699.007 del último dato hecho público siguiendo el cálculo del INE, bastante más preciso que el del padrón municipal que cifra la población de la capital en 715.966 personas. En este contexto, el miembro de la cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, Sergio Valdivieso, señala que en la pugna por el crecimiento sigue venciendo la ciudad consolidada por su capacidad a la hora de asegurar servicios y calidad de vida.

«No podemos olvidar que el entorno de la capital siempre ha tenido grandes expectativas de crecimiento que no se han cumplido, algo que se pudo ver muy gráficamente tras la crisis del 2008», destaca. Además, Zaragoza ha lanzado un ambicioso plan de desarrollo que puede garantizar grandes bolsas de vivienda en los próximos años.

El geógrafo y también investigador en el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT), Ángel Pueyo, incide en que si bien el crecimiento del anillo metropolitano de Zaragoza es significativo en los últimos años «es más limitado que el experimentado en la época anterior a la gran recesión,» cuando se pusieron sobre la mesa «proyectos faraónicos» con decenas de urbanizaciones paralizadas que siguen mostrando sus esqueletos. Esto es especialmente evidentes en localidades como La Muela o Perdiguera.

Pueyo confirma que el crecimiento del entorno metropolitano compite con el desarrollo de nuevas zonas residenciales dentro de la propia ciudad, como Arcosur o Miralbueno, un aspecto que puede acabar limitando el desarrollo del resto de localidades por tener los ayuntamientos menos capacidad de atraer promociones.

El crecimiento de la redolada zaragozana se observa especialmente, según los datos publicados por el INE en los ejes del Huerva y la carretera de Logroño. De hecho, una localidad como Utebo ha experimentado un significativo crecimiento en su población y con sus 19.135 vecinos está a punto de superar a Calatayud (con 20.152 habitantes) como el segundo municipio más poblado de la provincia. Pasa lo mismo en Cuarte o La Muela. Este cambio implica densificar la trama urbana alrededor de la capital, algo que en el futuro se tendrá que afrontar desarrollando nuevos nudos de transporte y garantizando comunicaciones más fluidas, pues según explican los expertos la población tiende a agruparse en las zonas que les permiten acceder a servicios.

En el eje del Gállego, como Villanueva y Villamayor también se observa una gran posibilidad de desarrollo, igual que se constata en Sobradiel o Torres de Berrellén.

Con todo, Valdivieso teme que esta «ilusión de crecimiento» no se concrete en el futuro, sobre todo al entender que las proyecciones suelen acabar fallando en sus predicciones. Un punto de inflexión reciente fue la salida de migrantes tras el 2008 y los años de la pandemia, época en las que las estimaciones se hacían con modelos recesivos que no se consideran válidos en la actualidad.

Desde la cátedra piden cautela a la hora de avanzar cómo se comportará la población en las próximas décadas, sobre todo porque buena parte del desarrollo del entorno metropolitano de Zaragoza está ligado a la materialización de proyectos importantes, como son los centros de datos o los nuevos campus tecnológicos. «Si logran generar un ecosistema de empleos de calidad cambiarán los focos de atracción de población», anticipa Pueyo.

«La tendencia en estos momentos es la de seguir creciendo, pero no podemos olvidar que en corto espacio de tiempo se puede producir una reconversión en el sector industrial, sobre todo por, la automatización, la robotización y los cambios tecnológicos que se anticipan, por eso también es difícil valorar la calidad que puede tener el empleo que se derive de ellos», aseguraValdivieso.

Otra posibilidad de crecimiento que tiene que ver con la saturación de las áreas urbanas de ciudades próximas como Madrid, Valencia o Barcelona. Además de tener problemas para desarrollarse por falta de espacio en estos lugares los precios del alquiler y el nivel de vida pueden decantar hacia abajo su propio desarrollo.

Por contra, el crecimiento de las áreas urbanas de Sevilla o Málaga seguirán al alza debido a que tienen problemas para crecer de forma compacta y expulsan a su propia población a sus cinturones. La batalla entre Zaragoza y Sevilla seguirá la pugna.