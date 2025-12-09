La gripe continúa su escalada en Aragón en plena huelga de médicos: ya es epidemia en las tres provincias

Ha sido la última de las tres provincias aragonesas, pero no ha conseguido librarse. Los casos de gripe en Teruel se han casi duplicado en los últimos siete días al pasar de los 54,3 por 100.000 habitantes en la última semana de noviembre a los 108,2 por 100.000 habitantes en la primera de diciembre. Supera así el umbral epidémico de esta temporada, que es el que marca el momento en el que el virus ya es epidemia y que ahora está fijado en 59,6 casos, y asciende al nivel 2 de riesgo, en el que ya se encuentran desde hace días Zaragoza y Huesca. Toda la comunidad aragonesa está en epidemia desde el 24 de noviembre, y la gripe continúa disparada en Aragón coincidiendo esta semana, además, con una huelga de médicos de cuatro días.

Además de en Teruel, también en Zaragoza y Huesca la incidencia de la gripe ha continuado su escalada. En la primera, ha incrementado cerca de un 91% en los últimos siete días, en los que, según los datos del departamento de Sanidad, ha pasado de 201,5 casos por 100.000 habitantes de la última semana de noviembre a los 384,6 en la primera de diciembre. El crecimiento de casos en la provincia de la capital aragonesa fue ya muy notable de la semana del 17 de noviembre a la del 24 del mismo mes, cuando los casos se dispararon un 165%. Fue además la primera de las tres aragonesas en entrar en nivel 2 de riesgo.

En la provincia de Huesca, se ha pasado de 71,2 casos de gripe por 100.000 habitantes en los siete últimos días del mes de noviembre a los 199 casos por 100.000 habitantes en los primeros siete de diciembre. Es decir, casi se ha triplicado la incidencia del virus, que en este periodo ha crecido un 180%. El área provincial oscense entró en el nivel 2 de riesgo hace una semana, cuando superó el umbral basal de esta temporada.

Con las tres provincias ya en epidemia y nivel 2 de riesgo, la incidencia de la gripe en todo Aragón asciende a 325 casos por 100.000 habitantes en los primeros siete días de diciembre, casi el doble que los detectados la semana anterior. En la última de noviembre, la incidencia era de 164,8 casos por 100.000 habitantes, por lo que la incidencia ha crecido en un 97% aproximadamente.

Toda la comunidad de Aragón se encuentra así en el nivel 2 de riesgo, con el que se intensifican las recomendaciones de protección frente al virus respiratorio, centradas estas en el uso de las mascarillas, tal y como se informa en la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 26 de noviembre.

En ella se contempla la obligatoriedad del uso de la mascarilla para los profesionales sanitarios que prestan asistencia directa en los centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados si así lo considera el equipo de dirección. Con todo, Sanidad establece la máxima recomendación de utilización de la misma a todos los facultativos y también a usuarios y pacientes en centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. Desde Sanidad recuerdan que no se recomienda el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.

Vacunación sin cita el sábado 13

Con el fin de frenar lo antes posible la gripe, que se ha adelantado de forma notable y que en Aragón pasó a ser epidemia a finales de noviembre, mucho antes de lo habitual pues la temporada pasada no se alcanzó esta situación hasta enero, el Departamento de Sanidad ha puesto en marcha medidas como jornadas de vacunación sin cita previa. La primera fue el sábado 29 de noviembre y, aunque estaba previsto que continuaran para toda la población de riesgo el domingo 30, la jornada se aplazó a este sábado, 13 de diciembre, ante la alta demanda y para no dejar sin stock a los centros de salud.

Así, la población podrá recibir la dosis contra el virus sin cita previa en el hospital Provincial de Zaragoza este sábado 13. Según informan desde el Departamento de Sanidad, en este momento las coberturas de vacunación contra la gripe son del 80,7% en mayores de 80 años, del 45,4% en la población de 60 a 80 años y de 45,2% en los menores de 6 meses a 8 años.

Las jornadas de vacunación llegarán después de una huelga de médicos que empieza este martes 9 de diciembre y que se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre. Convocada por los sindicatos médicos de Aragón (Fasamet y CESM), los paros generales tienen una doble intención: por un lado, reclamar al Gobierno de Aragón que negocie las mejoras en sus condiciones laborales y económicas y, por otro lado, rechazar el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.