El líder del PP mejor valorado está en Aragón y supera a Ayuso...pero es un gran desconocido

Las encuestas no solo sirven para augurar quién ganará unas elecciones, quién obtendrá más votos o quién protagonizará un sorpasso. Hay encuestas, como la de este martes del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, que analizan los liderazgos políticos en España y dejar datos curiosos.

Por ejemplo, según dicha información, el líder del PP mejor valorado está en Aragón, supera a Isabel Díaz Ayuso pero, a pesar de todo ello, es el líder del PP más desconocido.

Se trata de Jorge Azcón, que encabeza dicha clasificación de valoración con un 52,2%, por delante de Isabel Díaz Ayuso, con un 48,4%; de Alfonso Rueda, con un 49,7%; Juanma Moreno, con un 47,4%; José Luis Martínez Almeida, con un 45,8%; o Alberto Núñez Feijóo, que tiene un 35,2% de valoración.

El aragonés, sin embargo, es el líder del PP al que menos conocen las personas que han contestado a la encuesta. Ese primer puesto se lo lleva Feijóo, con un 98,8%; seguido de Isabel Díaz Ayuso, con un 92,3%; o Almeida, con un 84%. Aquí, Azcón ostenta un 24,5%.

El nombre de Azcón también destaca en otro epígrafe de la encuesta el instituto 40dB. Así, como Isabel Díaz Ayuso es la líder del PP mejor valorada entre los votantes de derechas, los electorados de izquierdas, por su parte, prefieren a Jorge Azcón. En detalle, los votantes del PSOE prefieren a Azcón con un 34,8%; los de Sumar con un 29,7%; y los de Podemos con un 24,3%. Desde los votantes de Vox, le dan un 60,1% a Azcón y a Díaz Ayuso la colocan la más votada, con un 73,%.

Desde los propios votantes del PP, la preferida es Díaz Ayuso (91,4%), seguida de Juanma Moreno (90,8%). En este caso, Azcón ocupa el último lugar con un 84,1%.

Empatía y honradez

Pero hay más. En general, Jorge Azcón también lidera el ránquin en preparación, honradez, empatía, capacidad de gestión y expresión del sentir popular, según los datos del instituto 40dB. Ayuso, por su parte, es percibida como la líder con más determinación y visión estratégica, y Feijóo resulta el peor valorado en todos los ámbitos

Así, los votantes del PSOE perciben al poco conocido Azcón como el mejor político del PP en casi todos los ámbitos, identificando a Ayuso como la líder con más determinación y a Feijóo como el más estratega. Por su parte, entre los votantes de Vox triunfa Isabel Díaz Ayuso, mientras que Feijóo suspende.

Los votantes de Sumar valoran mejor a Azcón y Juanma Moreno, a quienes identifican como los líderes más empáticos del PP. En último lugar, para la mayoría de los atributos, sitúan a MartínezAlmeida. Los votantes de Podemos suspenden duramente a todos los líderes del PP, con Azcón como el menos perjudicado e identificando a Ayuso como la más determinada y estratega, y a MartínezAlmeida como el mejor representante de lo que piensa la gente común