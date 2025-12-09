Médicos de Aragón que secundan la huelga: "Lo último que queremos es dejar de atender a los pacientes"

Ariadna Ayerza es pediatra del hospital Materno-Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Este martes ha secundado la huelga de médicos convocada a nivel estatal para rechazar el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y, a nivel de Aragón, para reclamar al Gobierno autonómico mejoras en las condiciones laborales y económicas. Y ella se ha sumado a los paros porque asegura que la situación actual impide a los de su profesión atender a las personas como debieran, y porque "son humanos" y acumular horas y horas les afecta a ellos pero también a los usuarios. "La huelga es lo último a lo que queríamos llegar. Lo último que queremos es dejar de atender a los pacientes", comparte con sinceridad Ayerza.

La pediatra explica que con los paros, que han comenzado este martes y que se extienden hasta este viernes 12, buscan denunciar las condiciones que sufren los médicos y que una gran mayoría de pacientes desconoce. "Igual hay que operar a alguien de urgencia y ese paciente no sabe que el médico lleva 23 horas de trabajo", subraya. Ayerza ejemplifica así que la situación que sufren los médicos repercute "de forma directa en la salud de los pacientes". "Cuando uno lleva muchas horas sin dormir, por muy alerta que esté, no está al 100% de su capacidad", recuerda.

Y es esta reivindicación, la de regular las guardias, una de las comprendidas en la huelga de facultativos que se vive esta semana en todo el país y, por tanto, en Aragón. Ayerza desarrolla que, a nivel nacional, los médicos reclaman un Estatuto Marco propio para los médicos. Según expresa, el actual es compartido entre todos los profesionales sanitarios cuando, afirma, no todos realizan el trabajo en las mismas condiciones.

Critica además que el Estatuto Marco no reconoce el nivel de formación de los médicos y, en consecuencia, tampoco lo retribuye. A ello suma que sufren una "sobrecarga laboral que es completamente excesiva". "Tenemos unas agendas que, sobre todo en Atención Primaria, nos impiden atender bien a los pacientes. Hay personas citadas a la misma hora o cada 6 minutos...", señala. Ayerza asegura que ello repercute en los usuarios, que ven vulnerado su derecho a ser escuchados para poder recibir un buen diagnóstico y el tratamiento más adecuado, y en los profesionales, que ven mermada su salud mental. "Atender a 50 pacientes en una mañana nos impide dedicar el tiempo que deberíamos", subraya.

Entre las reivindicaciones que realizan a nivel nacional se recogen otras como frenar la precariedad y/o temporalidad de contratos o solicitar que la profesión sea reconocida como "de riesgo" para poder acceder a la jubilación anticipada, dice la pediatra. "Hay semanas que podemos trabajar 100 horas y el Estatuto lo permite, pero esas horas luego no computan como tiempo trabajado, solo lo hace la jornada normal", expone. A ello añade que este tiempo está "mucho peor pagado que las horas ordinarias", algo que le resulta incomprensible.

Ayerza afirma que el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad no contempla ninguna mejora sustancial en estos aspectos que reivindican, y es precisamente por eso por lo que defienden que necesitan una norma propia.

Pero los reclamos no acaban aquí. La médica explica que hay cuestiones que dependen del Gobierno de Aragón para las que tampoco se han puesto soluciones. "Queremos que se actualice el precio de la hora de guardia, que nos compensen las horas extra que tenemos recortadas desde hace años, que se cumplan los acuerdos firmados para Atención Primaria, que se desbloquee la carrera profesional y que se regulen situaciones en cuanto a incapacidad temporal", desgrana.

Porque estas condiciones se traducen en realizar atenciones "como si fuera una fábrica de tornillos", lamenta Ayerza. "Yo entiendo que haya pacientes que no se vayan contentos, porque tenemos que ir uno tras otro sin parar. Me gustaría tener 30 minutos para poder contarles qué les pasa, para explicarlo bien, para hacer bien nuestro trabajo, pero te ves obligado a hacerlo todo rápido", sostiene.

Y recuerda que el origen no está en los médicos, sino en las condiciones con las que cuentan. "Elegimos esta profesión por vocación, y es preciosa, pero eso no significa que valga todo o que tengamos que trabajar 100 horas", destaca para recordar que lo que demandan es "lo mismo que el resto de trabajadores: tener una jornada limitada". "Para que hayamos tomado la decisión de estar cuatro días seguidos en huelga, imagina como es el tema de grave. Lo último que queremos es dejar de atender a los pacientes", incide.