¿Qué opinan los aragoneses de los centros de datos?

El primer barómetro de percepción social de los centros de datos, elaborado por SpainDC (la Asociación Española de Centros de Datos) con Sigma Dos asegura que los aragoneses le ponen más de un notable al sector de los centros de datos.

La población encuestada en la comunidad autónoma valora estas infraestructuras con una nota de 8,4 sobre 10, y destacan el reconocimiento social del sector al nivel de servicios esenciales, como la sanidad o la educación.

Además, señalan a través deun comunicado, esta calificación refleja el fuerte reconocimiento social existente hacia el papel que estas infraestructuras desempeñan en la economía digital, en la modernización tecnológica y en el día a día de la sociedad.

Una "percepción positiva" que se enmarca en la creciente importancia del sector en Aragón, consolidándose en los últimos años como una de las zonas "más atractivas para la inversión en centros de datos", según la propia asociación.

"Horizonte favorable"

En este contexto de expansión, según la encuesta, los aragoneses anticipan un "horizonte favorable" para el sector. Así, el 67,5% prevé un futuro positivo para los centros de datos, combinando valoraciones "muy positivas" (22,7%) y "bastante positivas" (44,8%).

Además, parte de esa confianza en el sector es consecuencia de un mayor conocimiento, donde ocho de cada 10 aragoneses afirman haber oído hablar de los centros de datos, y casi la mitad haber recibido información reciente, un dato que duplica la media nacional. Para los promotores de la encuesta, esto evidencia que "a más información, más aceptación social".

Además, casi la mitad de los encuestados en Aragón son conscientes de que los centros de datos se alimentan con energías 100% renovables, un indicador se encuentra ocho puntos por encima de la media nacional.

Así, consideran que estos datos son el reflejo de un "ecosistema regional muy activo, donde la conversación pública y la disponibilidad de información por parte de instituciones y empresas privadas han aumentado la comprensión social" en torno a estas infraestructuras. La región no solo presenta mejores datos de familiaridad, también muestra una "actitud especialmente receptiva hacia el desarrollo de centros de datos".

"Una ciudadanía informada, una Administración abierta y un sector privado apegado al terreno es la mejor suma estratégica para ganar atractivo, y por eso no es casualidad que el nombre de Aragón esté sonando desde Europa hasta Silicon Valley como destino ideal para invertir en centros de datos", ha señalado Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC. Villacís ha añadido que "el liderazgo social que refleja nuestro primer barómetro refuerza el papel de Aragón como nodo clave para la inversión tecnológica, el empleo cualificado y el desarrollo ligado a las energías renovables".

SpainDC es la Asociación Española de Centros de Datos y agrupa a más de 260 compañías.