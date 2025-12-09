El PAR respalda a Azcón en la ronda de contactos por los presupuestos: "Estamos dispuestos a votar sí"

El presidente y portavoz parlamentario del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha inaugurado la ronda de contactos impulsada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, con todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de tantear sus posiciones de cara a la aprobación de los Presupuestos de 2026, o convocar elecciones anticipadas por primera vez en la historia democrática de la comunidad autónoma.

Después de que el PSOE de Pilar Alegría le tendiera ayer la mano para aprobarle el techo de gasto y se abriera a negociar las cuentas, con la vista puesta en la educación y sanidad pública, la vivienda y la movilidad, y recibiera el portazo directo del Gobierno del PP, Azcón sigue tanteando a sus socios, con la vista puesta especialmente en la ultradarecha de Vox. La reunión de esta tarde con su portavoz, Alejandro Nolasco, resultará clave para determinar el devenir político de la comunidad.

En la primera cita de la ronda de contactos, Azcón se ha reunido con Izquierdo durante casi una hora, en la que han repasado el acuerdo del pacto de investidura vigente y el líder del PAR ha defendido que está dispuesto a votar a favor de las cuentas de Azcón. "¿El PAR votaría el presupuesto? Por supuesto que sí estamos predispuestos a votarlo", ha expresado Izquierdo. "El PAR es previsible y vamos a trabajar en mejorar los presupuestos pintándoles la cuatribarrada", ha declarado.

El portavoz de la formación de centro aragonesista ha recordado que la rebaja de Sucesiones forma parte de su acuerdo de investidura y es "primordial" para ellos, así como las subidas en educación, sanidad y servicios sociales o vivienda. Sin embargo, ha reclamado una mayor financiación para las comarcas y las entidades locales, y recuperar asuntos pendientes como la Hacienda foral aragonesa.

Respecto al paso dado por el PSOE para aprobar el techo de gasto, ha dicho Izquierdo que tienen que aclarar si es estrategia electoral, que es "lo que huele", o si es una voluntad firme. De momento, ha dicho, les da "toda la credibilidad". "Nos parece positivo que el PSOE quiera hablar de Aragón, nos parece importante que lo hagan aunque sea tarde. Ahora parece que quieren llegar a un acuerdo y ahí nos van a encontrar siempre. Lo mejor que le puede pasar a Aragón es que dejemos de depender de Sangtiago Abascal y estoy ansioso por saber cuál es la posición de Vox, que no va de política, sino de relatos. Y esa no es la política que les interesa a los aragoneses", ha defendido Izquierdo.

Además, le ha pedido al PSOE que sean claros. "Ellos han dado un giro, y nos tienen que decir cómo acaba la película. Si esto es solo para dispersar la atención, están haciendo un flaco favor", ha denunciado.

"Satisfecho" con el pacto de investidura

Respecto al cumplimiento de su acuerdo con el PP, Izquierdo ha destacado que ya se ha cumplido un 33%, que hay más de un 50% en ejecución y que "el 14% restante no tiene pinta de cumplirse", el relacionado con la Hacienda foral o la policía autonómica. "Por ese tema estamos muy enfadados", ha expresado Izquierdo, que ha recalcado que, por parte del PAR, las decisiones "se toman en Aragón" y eso es "lo más importante".

"¿Quién va a decidir si se aprueban los presupuestos de Aragón? En el PAR lo vamos a decidir aquí, ¿quién lo va a decidir en Vox? De ellos depende. Depende de Santiago Abascal que Aragón, en un mometo histórico, con datos positivos, y creciendo a toda velocidad, tengamos unas elecciones o no", ha lamentado.

Por último, Izquierdo ha manifestado que le gustaría que el Gobierno tramitara el techo de gasto en las Cortes de Aragón. Aunque también ha sido claro: "Si no va a haber apoyos, no hay que perder el tiempo y los aragoneses tienen que hablar".