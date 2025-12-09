Pilar Alegría admite que reunirse con Salazar fue un "error" y que lo siente como una "traición"

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido este martes que el encuentro que mantuvo con el exasesor de Moncloa Paco Salazar, acusado de acosar a trabajadoras del PSOE, no se tenía que haber producido, y ha dicho que siente "dolor, indignación" y, sobre todo, "traición" por las conductas denunciadas. Así lo ha asegurado a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la reunión que mantuvo en un restaurante con Salazar, hoy apartado del partido y de sus funciones en Moncloa.

"Me llamó, yo lógicamente acudí y, ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error", ha señalado la ministra que ha apuntado que después de conocer el contenido de las denuncias "el dolor, la indignación y, sobre todo, la traición" que puede sentir tanto ella como todo su partido "absoluto". No obstante, ha dejado claro que ese dolor "no es ni similar, ni comparable al que pueden sentir las víctimas" y que son a ellas a las que hay que "acompañar, cuidar y a las que ayudar para llevar esta investigación hasta el final de sus consecuencias".

Ha insistido en que desde el momento en que se conocieron los hechos, desde Moncloa, se cesó fulminantemente a Salazar y ha defendido, por tanto, que se ha actuado "con rapidez" y "con celeridad". Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha formalizado el cese de Antonio Hernández, como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Alegría ha criticado que alguien pueda presentar la Moncloa como un lugar no seguro para las mujeres y ha subrayado que el entorno de personas que actúan con conductas "reprobables y reprochables" no es responsable de sus actuaciones. Preguntada sobre si alguien en el PSOE va a asumir responsabilidades por no gestionar durante meses las denuncias presentadas en el canal interno, ha reconocido de nuevo que el partido no fue lo "suficientemente diligente" y ha destacado que los protocolos, que se pusieron en marcha en verano, van a mejorarse.

Pero ha resaltado también que solo el PSOE tiene esos protocolos antiacoso y ha instado a todos los partidos a ponerlos en marcha.