Pilar Alegría manda una carta a la militancia del PSOE: "Las elecciones anticipadas son un capricho personal de Azcón"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha enviado una carta a los militantes del PSOE en la que resume la propuesta del partido para dialogar con el Gobierno del PP para aprobar unos Presupuestos de 2026 que no estén "maniatados por Vox". En una misiva que ha compartido también a través de sus redes sociales bajo el lema 'Por Aragón', la líder socialista insiste en su predisposición al acuerdo con los populares, pero deja entrever ya el tinte preelectoral de sus propuestas.

En la carta explica que hace "dos años y cuatro meses" que el Gobierno de Jorge Azcón llegó al poder, y recalca que, desde entonces, han dependido de Vox. "Nació del pacto con Vox, se desarrolló con Vox y siempre necesitará a Vox", empieza la carta, que reprocha también que en "851 días, los aragoneses hemos sido testigos de un gobierno que no gobierna".

A pesar de la propuesta de "mano tendida", la líder socialista en Aragón es crítica con la gestión de Azcón y asegura que, si hay elecciones anticipadas, serán fruto de un "capricho" del presidente. "Azcón ha demostrado que es incapaz de hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía y parece plantear, como respuesta a su fracaso, unas elecciones anticipadas", señala.

Unas elecciones "tan anticipadas como innecesarias, que son un capricho personal, una maniobra oportunista o una demanda de Feijóo", concreta Alegría, en línea con lo trasladado este lunes desde la sede de Conde Aranda.

La carta de Pilar Alegría dirigida a la militancia y colgada en sus redes sociales. / PSOE ARAGÓN

Además, Alegría concreta los puntos que desgranó este lunes sobre los que, insiste, el PSOE está dispuesto a llegar a acuerdos con el PP, en un movimiento inédito en la política aragonesa: vivienda pública y asequible, sanidad pública fuerte, educación pública de calidad, más plazas públicas en residencias y una movilidad basada en el tranvía para la ciudad de Zaragoza.

Así, la líder socialista recalca que es una propuesta de "responsabilidad, diálogo y medidas sensatas que miran el bienestar de los aragoneses". Sin embargo, la socialista ya recibió el rechazo frontal por parte del Gobierno de Aragón, que no le da credibilidad a su ofrecimiento y señalan que es fruto del "pánico" a un adelanto electoral en Aragón.

"Ahora le corresponde al señor Azcón decidir qué camino elige: el de la confrontación o el de la responsabilidad y el diálogo", zanja la líder del PSOE aragonés, que concluye con un mensaje conciso, "siempre por Aragón", que podría marcar el camino del eslogan electoral del PSOE ante el adelanto de la cita con las urnas.