El PSOE responde al Gobierno de Aragón: "Si Azcón no quiere debatir, que lo diga claro"

El portavoz parlamentario socialista, Fernando Sabés, reitera la "mano tendida" del PSOE para aprobar el techo de gasto y dialogar los presupuestos y le exige a Azcón que "deje el trilerismo político" si no quiere dialogar con ellos

Pilar Alegría con Fernando Sabés, ayer en la sede del partido.

Laura Carnicero

Zaragoza

El PSOE Aragonés ha respondido a la negativa del Gobierno de Aragón a recoger el guante que le lanzó la líder del partido, Pilar Alegría, para aprobar el techo de gasto del Gobierno del PP y dialogar sobre los presupuestos en áreas clave como la educación y la sanidad públicas, la vivienda o la movilidad en la ciudad de Zaragoza, con el tranvía como protagonista.

Su portavoz parlamentario, Fernando Sabés, le ha pedido al Gobierno de Jorge Azcón que "si no quiere dialogar, que lo diga", y que se deje de ejercicios de "trilerismo político" si ya tenía tomada su decisión desde el pasado viernes, cuando presentó los Presupuestos de 2026 y anunció que convocaría una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

"El señor Azcón dijo que no esperaba nada del PSOE, pero el PSOE ha respondido que aprobará el techo de gasto", ha reiterado Sabés. "Pese a que no tenemos el presupuesto, pese a que se ha dicho que no nos queremos sentar, el PSOE da un paso al frente", ha recalcado el portavoz socialista, que ha insistido en que es una propuesta "seria" para que, por el "bien de los aragoneses", la comunidad tenga unos presupuestos autonómicos y pueda alargar la legislatura.

El socialista ha reiterado su "mano tendida para evitar tener unos presupuestos marcados por Vox". Ha reconocido Sabés que es "insólito" que el PSOE ofrezca su colaboración al PP y, con todo, ha incidido en que están dispuestos a debatir en esos "cinco grandes temas" que presentó ayerAlegría: sanidad pública, educación pública, vivienda pública, el aumento de plazas en las residencias de mayores y la movilidad de Zaragoza con la extensión del tranvía. "No queremos un presupuesto maniatado por la ultraderecha, por eso queremos dialogar, algo que nos está pidiendo la ciudadanía aragonesa"

Que traigan el techo de gasto para el próximo pleno, que el PSOE facilitará que se apruebe sin ningún otro tipo de negociación. Si Azcón decide ir a elecciones es una elección personal, que denota el fracaso de su gobierno. El dilema es Aragón o elecciones, y está en su mano.

