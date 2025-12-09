Radiografía del estado de la economía aragonesa: "Preferimos pecar de prudentes que de optimistas"

Las tensiones geopolíticas copan los primeros puestos de las preocupaciones de los economistas aragoneses. Así lo refleja la última encuesta del Colegio de Economistas de la comunidad, cuyos datos se han dado a conocer este martes en la sede del órgano por su decano, Francisco Gracia, y por la catedrática y consejera de Ibercaja, Natividad Blasco. En el informe, en el que han participado profesionales del sector público y privado entre septiembre y octubre, aparecen las principales preocupaciones del sector, con Aragón muy por encima de las expectativas que los mismos economistas arrojan tanto para España como para Europa.

Aunque, eso sí, la situación actual es mejor que la que la misma encuesta pronosticó el pasado 2024. "Preferimos pecar de prudentes que de optimistas", ha subrayado Gracia, mientras que Blasco ha incidido en que esas sensaciones se produjeron en un momento en el que las tensiones por la política arancelaria de Trump estaban en auge y la catástrofe de la dana estaba muy reciente. Con todo, de los cinco factores que más "incertidumbre" generan a la economía aragonesa, todos ellos tienen en mayor o menor medida relación con la geopolítica actual.

En primer lugar está la "dificultad europea para responder adecuadamente" a los retos del futuro, una variable a la que siguen los conflictos bélicos, la "política agresiva arancelaria de Trump", los movimientos migratorios y el cambio climático. En este último punto, el clima ha reducido su peso relativo en comparación a otros años. Es decir, según Gracia, preocupa "lo mismo que antes", pero ahora priman otras cuestiones "de presente".

En ese sentido, la encuesta del Colegio de Economistas de Aragón diferencia entre la coyuntura nacional y la autonómica. En la comunidad, los economistas detectan problemas similares a los de otros años, como los "problemas burocráticos", la "inadecuada dimensión de la empresa aragonesa" (por la abundancia de muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas) o el déficit de infraestructuras y comunicaciones. Otro factor habitual, la depdendencia de sectores muy concretos, sigue en los puestos altos pero ha disminuido respecto a años anteriores.

La falta de mano de obra

La falta de mano de obra (cualificada y no cualificada) es, sin duda, el efecto más "negativo" que existe sobre el estado de la economía aragonesa. En el lado opuesto, los profesionales destacan las inversiones en los centros de datos y energías renovables, así como la promulgación de "soluciones adaptadas para medir el impacto del absentismo laboral", como los tres efectos que más positivamente repercutirían en Aragón.

Francisco Gracia y Natividad Blasco, este martes en la presentación de la encuesta de coyuntura económica de Aragón. / EL PERIÓDICO

España y Europa aprueban en la percepción que los economistas aragoneses trasladan, pero muy lejos de las expectativas autonómicas. Un dato significativo es que en torno al 10% de ellos considera que la situación ha ido a peor en la comunidad en el último año, frente al 40% que tienen esa opinión a nivel nacional y europeo. Cabe matizar aquí que la encuesta se desarrolló entre septiembre y octubre, cuando el clima electoralista en Aragón no estaba tan alterado como ahora. "Evidentemente, todo lo que sea estabilidad lo agradecemos. Hay que mantener en el tiempo el consenso histórico que hemos tenido", ha afirmado Gracia.

Y es que, en el apartado de recomendaciones del informe, las dos principales demandas para la política económica a nivel nacional son "acabar con la degradación política" y "romper con las imposiciones de las minorías separatistas". "La falta de credibilidad genera incertidumbre y la incertidumbre ralentiza el crecimiento", ha remachado Natividad Blasco, apoyándose en que la "pérdida de confianza en las instituciones", la "polarización política" o la "corrupción" están percibidas como las principales variables que limitarían dicho crecimiento económico.

El gasto en Defensa, en pleno debate sobre el incremento del PIB destinado a ello, también se cuela en el top 5, mientras que permanecen otras recomendaciones como "mejorar la seguridad energética", preocupación que viene creciendo desde la invasión rusa en Ucrania. A nivel tributario, lo habitual: los economistas aragoneses insisten en deflactar el IRPF y simplificar el IVA y el Impuesto de Sociedades.

La situación de los encuestados

Por último, la encuesta también muestra la "situación de los encuestados" respecto al pasado año. La inmensa mayoría (52,8%) creen que es idéntica, con cerca de un 33% que consideran que están "algo mejor" o "mucho mejor" respecto a 2024. La sensación generalizada, por tanto, es positiva. Entre los participantes, un 8% eran funcionarios, un 16% pertenecen a la industria y la construcción, un 16% al sector financiero y un 60% realizan actividades de consultoría, asesoría y auditoría.