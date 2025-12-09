Así serán los profesores del futuro: estas son las 12 competencias clave que plantea Aragón

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón acaba de aprobar el III Plan Marco de Formación del Profesorado, que apuesta por el enfoque STEAM y la Inteligencia Artificial e incorpora como novedad la mentorización como procedimiento de desarrollo profesional. La nueva hoja de ruta incide en la conexión entre la formación, la innovación educativa, la observación entre iguales, la mentorización y la investigación docente.

El plan parte de la premisa de que “en un contexto social cada vez más cambiante, diverso y globalizado”, la administración educativa tiene la responsabilidad de garantizar las competencias clave que necesita el alumnado. "Queremos que nuestros docentes estén bien preparados ante los nuevos retos que plantea la educación en una sociedad cambiante", ha señalado el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, explica los objetivos del plan

Para ello, se formará a los docentes en pensamiento computacional e interdisciplinar, en estrategias docentes innovadoras y se les proporcionará herramientas tecnológicas para su aplicación en la enseñanza. Asimismo, se impulsará la implementación de planes y proyectos de innovación educativa y el diseño de estrategias que fomenten la participación de niñas y jóvenes en áreas STEAM.

En segundo lugar, impulsa la mentorización docente, como modelo de acompañamiento en el que el profesorado experimentado actúa como mentor de nuevos docentes, favoreciendo el desarrollo profesional, la innovación educativa y la cohesión de los equipos. Y en tercer lugar, introduce formación en Inteligencia Artificial como eje emergente dentro de la competencia digital docente, promoviendo un uso crítico, ético y pedagógico de la IA en el aula y en la gestión educativa

El plan se articula en torno a 12 competencias clave:

-Programación del proceso de aprendizaje y enseñanza: para planificar y diseñar la enseñanza considerando normativa, currículo, diversidad y metodologías activas e incorporar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y el uso pedagógico de la inteligencia artificial.

-Práctica y gestión del proceso de aprendizaje y enseñanza: para entre otras cuestiones aplicar metodologías innovadoras (proyectos, gamificación, aprendizaje-servicio); y gestionar el aula de forma inclusiva, organizada y motivadora.

-Evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza: diseñar y aplicar evaluaciones formativas, rúbricas, autoevaluaciones y coevaluaciones, y proporcionar retroalimentación constructiva para guiar el aprendizaje.

-Desarrollo integral y bienestar del alumnado y del profesorado: promover la salud física, emocional y social; crear un clima escolar positivo, prevenir riesgos laborales, y capacitar en primeros auxilios.

- Acción tutorial: acompañar al alumnado con seguimiento individualizado; colaborar con las familias, fomentar autonomía y orientar académica y profesionalmente.

-Convivencia escolar y valores democráticos: favorecer respeto, inclusión y resolución pacífica de conflictos y promover la participación democrática y educación en valores cívicos y de justicia social.

-Participación en el centro: trabajo en equipo, implicación en proyectos colectivos y en la vida del centro.

-Compromiso con la mejora continua y la calidad educativa: evaluación y autoevaluación docente, participación en procesos de mejora institucional, e implementación de modelos de calidad.

-Desarrollo profesional permanente: actualización de conocimientos y competencias de manera continua, trabajo colaborativo y redes de aprendizaje, uso de tecnología.

-Liderazgo y competencia comunicativa docente: para el desarrollo de habilidades de liderazgo pedagógico, gestión de equipos y comunicación efectiva en entornos escolares.

-Competencia digital docente: alfabetización digital, integración de tecnología y de la IA de forma crítica, pedagógica e inclusiva, ciberseguridad.

-Competencia lingüística docente: mejorar el dominio de lenguas para la enseñanza, favorecer la educación bilingüe y la comunicación intercultural.