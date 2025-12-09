Stellantis estará detrás del despliegue "a gran escala" de vehículos sin conductor en toda Europa

Stellantis y Bolt han anunciado este martes que han iniciado una colaboración para estudiar conjuntamente el desarrollo y la implantación de vehículos autónomos de Nivel 4 (sin conductor) para operaciones comerciales en toda Europa.

La colaboración combinará las plataformas AV-Ready de Stellantis -concretamente la eK0 para furgonetas de tamaño medio y la STLA Small- con la amplia red de movilidad de Bolt. Bolt ofrece actualmente servicios de transporte compartido en más de 50 países, incluidos 23 Estados miembros de la UE, y pretende integrar los vehículos autónomos de Stellantis en su plataforma de movilidad compartida para ofrecer servicios de transporte compartido totalmente autónomos y sin conductor.

"Las flotas autónomas pueden contribuir a una menor huella de carbono al permitir una movilidad compartida y optimizada, reduciendo la congestión y las emisiones", ha declarado Antonio Filosa, CEO de Stellantis.

Por su parte, Markus Villig, fundador y CEO de Bolt, ha asegurado que tienen esta asociación tiene previsto "crear la mejor oferta de vehículos autónomos adaptada a las necesidades europeas, en línea con las normas europeas, que podrán utilizar millones de personas. La asociación marca el siguiente paso en nuestra ambición de tener 100.000 vehículos autónomos en la plataforma Bolt para 2035".

Las plataformas AV-Ready de Stellantis están diseñadas para ofrecer flexibilidad y escalabilidad, integrando conjuntos de sensores avanzados, informática de alto rendimiento y redundancias de sistemas para cumplir las normas más estrictas de seguridad y fiabilidad, al tiempo que optimizan el coste total de propiedad para los operadores de servicios, lo que las convierte en una de las soluciones más competitivas del sector.

Las compañías tienen previsto empezar a desplegar vehículos de prueba en países europeos a partir de 2026, con un fuerte enfoque en la creación de un servicio que proporcione los más altos estándares de seguridad y rendimiento en Europa. El despliegue se hará por fases, desde prototipos y flotas piloto hasta un escalado industrial progresivo, con un objetivo de producción inicial en 2029.

Ambas compañías colaborarán estrechamente con los reguladores europeos para apoyar un enfoque responsable de las pruebas, la certificación y el despliegue escalable, en plena consonancia con las normas de seguridad, protección de datos y ciberseguridad aplicables.